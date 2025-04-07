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    中橫便道又坍 865公車改道上梨山

    中橫便道9.2k處上邊坡坍方落石不斷，谷關工務段積極搶修中。（谷關工務段提供）

    中橫便道9.2k處上邊坡坍方落石不斷，谷關工務段積極搶修中。（谷關工務段提供）

    2025/04/07 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕中橫便道（台八臨卅七線）本月三日中午因受連日豪雨鋒面加上嘉南地震影響，九．二K處上邊坡坍方落石，致交通中斷，雖經公路局谷關工務段多次搶修，但降雨又導致新的坍方，直到昨天中午前才搶通，恢復通車；受中橫便道交通不穩定影響，豐原往梨山的八六五線公車停駛，昨起改八六五臨路線走合歡山上梨山。

    本月三日，中橫便道因連日豪雨鋒面加上嘉南地震影響，九．二K處上邊坡坍方落石，谷關工務段雖於當晚七時搶通單線，但四日清晨又發生多次間歇性落石，落石源高達三百公尺，為降低落石風險暴露，確保行車安全，谷關工務段取消清明連假期間至七日增開上午十時及下午二時班次，恢復原有常態三班通行並視邊坡狀況調整。

    結果，經不斷搶修，前晚搶修完成後，半夜降雨又導致新的坍方，昨天近午時才搶通，恢復中午十二時及下午四時半的通行班次。

    受中橫便道落石影響，豐原到梨山的八六五線公車停駛，昨起改行八六五臨路線，由豐原走合歡山往梨山，每日上午九時十分豐原發車；梨山則於上午八時四十分發車。豐原客運公司表示，何時恢復行駛中橫便道，會在官網公布。

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