學生學術著作屢遭外國人抄襲 教部擬定通報處理機制

學生學術著作遭外國人抄襲，教育部表示已擬定處理機制。 （資料照）

2025/04/07 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕日前中國一名學者被抓包兩年內抄襲四本台灣碩士論文，教育部表示，已擬定處理機制，將要求各校協助學生在兩個月內向抄襲者所屬機構表達抗議；大學端則建議成立線上通報系統加速處理。

教育部高教司長廖高賢表示，未來學生學術著作遭外國人抄襲，不論是否向教育部檢舉，都將請學生所屬學校在兩個月內行文給抄襲者所屬學術機構表達抗議，並檢附資料要求調查處理，以維護學生權益。

請繼續往下閱讀...

廖高賢說，相關內容已在徵詢學校端意見，預計近期發函告知各校依通報機制處理，教育部會追蹤學校處理進度，也會將資料提供教育部學術倫理專案辦公室進行分析，了解數量、態樣等細節，作為未來政策制定參考。

成功大學教務長沈聖智建議進一步建構線上通報系統與專責窗口，可加速處理時程。目前學校作法是由誠信辦公室協助告知抄襲者所屬單位並要求調查、處分，同時通報教育部備案。

實踐大學前校長陳振貴坦言，外國人抄襲我國學術著作難防，其所屬機構會如何處理也不易掌控，遇事學生可能不知所措，擬定通報處理機制對學生權益有基本保護作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法