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    今起3天好天氣 週四鋒面通過各地有雨

    中央氣象署預報，今起至週三白天，各地普遍為多雲到晴的好天氣，但週三晚起受鋒面通過影響，全台各地有局部陣雨或雷雨。 （資料照，記者羅沛德攝）

    中央氣象署預報，今起至週三白天，各地普遍為多雲到晴的好天氣，但週三晚起受鋒面通過影響，全台各地有局部陣雨或雷雨。 （資料照，記者羅沛德攝）

    2025/04/07 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕清明連假結束，中央氣象署指出，今起至週三各地氣溫持續回升，西半部白天氣溫更可達卅度、東半部約廿六度，普遍為多雲到晴的好天氣，但週三晚間起鋒面通過，全台各地有局部陣雨或雷雨，氣溫將下降一至二度，週末另一波鋒面來襲，北部、東半部等地降雨明顯。

    週三白天可達30度

    中央氣象署預報員張竣堯說明，未來一週沒有明顯的冷空氣影響台灣，各地夜晚、清晨氣溫約十八至廿二度，週三前白天氣溫持續回暖，西半部可達廿七至卅度，東半部約廿四至廿六度。

    張竣堯指出，今、明兩天水氣減少，各地轉為多雲到晴，但西半部山區、東半部地區、恆春半島仍有局部短暫雨，北部地區也有零星短暫雨。

    週三白天水氣將進一步減少，僅東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區午後亦有局部短暫陣雨；週三晚起至週四期間，受鋒面通過影響，各地有局部陣雨或雷雨，中部以北可能有局部較大雨勢。

    週六又有一波鋒面

    此外，張竣堯指出，各地降雨期間，白天氣溫略降至廿六至廿八度，週五因為水氣持續偏多，北部、東半部地區與中南部山區仍有局部短暫雨，但其他地區恢復為多雲到晴。

    週六、下週日則有另一波鋒面影響台灣，北部、東半部地區與中南部山區降雨相對明顯，後續是否還有冷空氣影響則待觀察。

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