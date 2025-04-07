小琉球志工隊 淨海守護珊瑚礁

海洋志工隊由島上的愛鄉愛海人士組成，也不乏外地人或是到小琉球從事水上遊憩的教練。（記者陳彥廷攝）

2025/04/07 05:30

記者陳彥廷／專題報導

小琉球因得天獨厚的自然資源，近年來迅速發展為國旅熱門景點，每年約吸引一百二十萬旅遊人潮，雖為島上帶來觀光商機，卻對生態環境造成不小衝擊。地方為永續經營組成「海洋志工隊」，從岸上「淨灘」轉化為潛水「淨海」，每週一次，已累積近五百次，清出無數水下垃圾，希望能喚起大眾對海洋生態重視。

下海近500次 清出驚人垃圾

小琉球是國內唯一的珊瑚礁島，每年吸引上百萬人次登島，造成島上民生廢水激增、垃圾爆量，潮間帶踩踏行為則導致水族生物大幅減少，其中，水質惡化及海底垃圾充斥，是傷害小琉球海域珊瑚的主要元凶，讓曾是「海洋水族箱」的小琉球珊瑚覆蓋率大量萎縮。

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小琉球海洋志工隊創隊隊長李重震多年前潛水時，驚見珊瑚群上竟覆蓋許多廢棄漁網，嚴重破壞生態，心痛之餘決定下海清除，並獲得好友許成智及洪桂蓮夫婦等人的支持，成立海洋志工隊，還吸引數十位當地民眾及業者自發性加入，讓海域珊瑚不再因垃圾蒙塵。

洪桂蓮水下攝影記錄志工身影

海洋志工隊的隊員自備潛具，連氣瓶及灌氣都是自掏腰包，洪桂蓮是隊中少數的女力，她有感水下記錄困難卻十分寶貴，於是「轉型」職司水下攝影，記錄隊員們努力淨海的身影，攝影器材在高使用率下經常損壞，洪桂蓮不以為意，基於愛鄉情懷及使命感，樂此不疲。

小琉球海洋志工隊的聲名遠播，二○二三年慶寶勤勞基金會董事兼台塑常委的王瑞華（現台塑集團副總裁）得知隊員善行，特別捐款協助購買工作船，讓隊員潛水安全獲得進一步的保障。

人為污染加劇 期盼新血加入

近年來曾參與志工隊的熱心人士已破百人，不過，人為污染海洋的速度，卻讓淨海人力追趕不及，成員們希望能有更多新血加入，讓志工精神延續下去。洪桂蓮說，有不少外地人主動來參與，令她很感動；在島上擔任潛水教練的阿彬說，從事淨海工作非常有意義，盼為小琉球的海洋生態環境盡一份力。

海洋志工隊由島上的愛鄉愛海人士組成，也不乏外地人或是到小琉球從事水上遊憩的教練。（記者陳彥廷攝）

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