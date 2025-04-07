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    台灣SAF佈局慢 學者籲開發多元料源

    航空業約占全球碳排的2%至3%，永續航空燃料（SAF）因為碳排量較傳統石化燃料低，近年被視為航空業的減碳救星。（資料照）

    航空業約占全球碳排的2%至3%，永續航空燃料（SAF）因為碳排量較傳統石化燃料低，近年被視為航空業的減碳救星。（資料照）

    2025/04/07 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕國內鼓勵航空公司二○三○年使用五％永續航空燃料（SAF）為目標，學者指出，相較國際，台灣SAF佈局已晚，應提出更積極目標，並建議生產SAF原料不能只著眼於廢食用油，應積極投入其他料源研發，並制定具體的SAF法規與認證標準，避免市場紊亂。

    2030國航使用目標5％

    台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，歐盟規範二○三○年從歐盟機場起飛的航班，必須添加六％的SAF，二○三五年大幅增加到廿％。國內目前僅鼓勵航空公司以二○三○年使用五％的SAF為目標，目標保守也缺乏中長期分年規劃，應該更積極。

    成功大學航太系教授王偉成表示，國際上討論SAF將近十七年，台灣業者現在開始規劃投入，佈局晚了。原料不足則是另一大問題，目前SAF最常見以植物油、動物脂肪為原料，但台灣不像泰國有棕櫚油、菲律賓有椰子油，只能回收廢食用油，然而國內多數廢食用油已用於提煉生質柴油等用途，能供應製SAF的量少之又少，且生產SAF的重要原料氫氣也相當稀缺。

    應制定具體法規與認證標準

    王偉成表示，除了廢食用油，國內應思考開發使用其他料源，例如投入研發二氧化碳轉化成SAF的技術。另外，SAF的適航標準非常嚴格，台灣目前也缺乏具體的SAF法規與認證標準。

    趙家緯則提到，台灣過去在農業廢棄物回收上少有經濟誘因，若能進一步思考收購農業廢棄物製作成SAF的可行性，除了航空業減碳，也能促進資源循環。

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