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    首頁　>　生活

    《嘉義》2仁醫免費看診 造福竹崎光華村

    嘉義市安家診所醫師盧盈良（右一）問診細心，長輩們耐心等候。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義市安家診所醫師盧盈良（右一）問診細心，長輩們耐心等候。（記者蔡宗勳攝）

    2025/04/06 05:30

    嘉縣偏遠無醫村 教會媒合巡迴醫療 鄉親就醫免下山

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位處偏遠山區無公車服務的嘉義縣竹崎鄉光華村，村民開車前往嘉義市醫院就醫，來回要三個多小時，無子女接送的獨居長者就醫是更不便；光華長老教會協助載送村民就醫，更媒合嘉義市安家診所定期到村內巡迴醫療，且均免收掛號費，讓鄉親備感窩心。

    距最近聖馬爾定醫院單趟需1小時

    光華村距離最近的嘉義市聖馬爾定醫院約三十公里，且山路崎嶇，單趟車程就要一個多小時；光華教會徐姓牧師說，安家診所兩位醫師盧盈良、林正日均為基督徒，經親自上山了解居民就醫困難情況後，深感現有醫療資源無法滿足偏鄉居民需求，決定到光華村進行巡迴醫療。

    三月十八日起，安家診所每隔週的週二進行巡迴醫療，已進行兩次，每次都有二十多位鄉親來就醫，醫師、護理師與助理總是先噓寒問暖，讓長輩們安心，長輩也能具體說出病情，讓醫師做更準確的診斷，看診幾乎都不收費用，「醫者仁心」無私的付出令人感佩。

    提供衛教與健康諮詢、超音波檢查

    盧盈良表示，巡迴醫療包含基本醫療知識衛教與健康諮詢，同時攜帶各種適合的藥物與醫療器材，提供村民全面性的健康檢查、診療與諮詢服務；為提升診斷與治療的準確度，還帶「攜帶式超音波設備」上山，看診時即時進行內部器官檢查與初步診斷。

    盧盈良說，醫療團隊上山診療行動獲得社區及教會積極配合，教會的奉獻和協助，為巡迴醫療活動注入人文關懷的能量，展現社區合作的重要性，期待透過多方合作模式，未來能有更多社會力量投入偏遠地區的醫療服務，讓偏鄉居民能感受到醫療關懷與溫暖。

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