《雲林》親子運動走秀 人體羽球展創意

「親子運動走秀」宛如「超級變變變」，有家長將小朋友裝扮成一顆羽球（中），創意讓全場哄堂大笑。（記者李文德攝）

2025/04/06 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府將虎尾農博生態園區打造成兒童樂園，讓民眾免費入園暢玩。為迎接十月全國運動會，昨舉辦「親子運動走秀」，十六組親子結合運動項目各展創意，現場宛如「超級變變變」，有家長以環保材質打造羽球場，還讓女兒扮成羽球，引得眾人哄堂大笑。

農博生態園區的兒童樂園從三月卅日免費開放入園，昨天最後一天，除美食特色市集，更有大型遊樂器材，成為家長、孩童連假最佳去處，縣府教育處統計已締造五十萬人次造訪。

請繼續往下閱讀...

教育處長邱孝文表示，將蒐集各界意見，明年打造更有創意的兒童樂園，為迎接十月全運會在雲林，昨舉辦「親子運動走秀」，讓家長小朋友發揮巧思，將卅五項運動競技項目融入走秀中，讓大家知道今年十月的盛事。

這場走秀有十六組親子參與，不少家長帶小朋友打籃球、秀功夫，讓台下民眾拍照，雲林縣長張麗善也帶孫女走秀、打棒球。特別的是，陳姓家長利用環保材質製作羽球場，利用白色垃圾袋將女兒打扮成一顆羽毛球，哥哥們扮成球員，小女孩左右來回走著，好似球員打球，引得眾人哄堂大笑。

家長說，受到日本電視節目「超級變變變」的啟發，把女兒打扮成羽毛球，想不到引起大家注意，除了宣傳全運會，也提倡環保觀念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法