為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台南》學甲上白礁遶境 近40組藝閣創紀錄

    學甲上白礁遶境的藝閣車，沿途拋灑糖果等物品，有民眾拿水桶接。（記者楊金城攝）

    學甲上白礁遶境的藝閣車，沿途拋灑糖果等物品，有民眾拿水桶接。（記者楊金城攝）

    2025/04/06 05:30

    〔記者楊金城／台南報導〕國定民俗「學甲上白礁」首次改變謁祖遶境日期在週六舉辦，昨天由開路先鋒集和宮蜈蚣陣領隊出發，二○○多組陣頭、藝閣、神轎依序遶境，慈濟宮保生二大帝神轎壓後，遶境隊伍傍晚在頭前寮將軍溪畔白礁亭舉辦祭祖、請水火象徵飲水思源，非常熱鬧。

    上白礁昨晨由台南市副市長葉澤山在慈濟宮主祭後展開遶境，比過年還熱鬧。慈濟宮董事長王文宗說，今年參與學甲上白礁的宮廟逾百間，其中藝閣近四十組刷新紀錄，特色藝閣如羅姓角八仙棚、東鎮府八美圖、興太宮哪吒鬧東海、太安宮封神榜、白礁宮董漢尋母、西龍宮七鶴等。

    武陣有田龍舘宋江陣、謝姓獅團太祖先師金獅陣、北門吳保宮宋江陣，特色陣頭有興太宮五虎平西、宅港十二婆姐陣、慈福宮高蹺陣等，輦宮有廿六座，商家、住戶擺設香案、補給站迎接。

    學甲慈濟宮往年在農曆三月十一日舉辦上白礁，每四年一科擴大舉辦「學甲刈香」。因陣頭、藝閣缺人手，今年首次改在假日舉辦；集和宮主委朱正利說，蜈蚣陣上有卅六位神童，人力扛行一次需七十六名扛工，一天需要二二八人輪流扛行，改在假日舉辦，神童、扛工才好招募，遶境也較熱鬧。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播