《台南》學甲上白礁遶境 近40組藝閣創紀錄

學甲上白礁遶境的藝閣車，沿途拋灑糖果等物品，有民眾拿水桶接。（記者楊金城攝）

2025/04/06 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕國定民俗「學甲上白礁」首次改變謁祖遶境日期在週六舉辦，昨天由開路先鋒集和宮蜈蚣陣領隊出發，二○○多組陣頭、藝閣、神轎依序遶境，慈濟宮保生二大帝神轎壓後，遶境隊伍傍晚在頭前寮將軍溪畔白礁亭舉辦祭祖、請水火象徵飲水思源，非常熱鬧。

上白礁昨晨由台南市副市長葉澤山在慈濟宮主祭後展開遶境，比過年還熱鬧。慈濟宮董事長王文宗說，今年參與學甲上白礁的宮廟逾百間，其中藝閣近四十組刷新紀錄，特色藝閣如羅姓角八仙棚、東鎮府八美圖、興太宮哪吒鬧東海、太安宮封神榜、白礁宮董漢尋母、西龍宮七鶴等。

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武陣有田龍舘宋江陣、謝姓獅團太祖先師金獅陣、北門吳保宮宋江陣，特色陣頭有興太宮五虎平西、宅港十二婆姐陣、慈福宮高蹺陣等，輦宮有廿六座，商家、住戶擺設香案、補給站迎接。

學甲慈濟宮往年在農曆三月十一日舉辦上白礁，每四年一科擴大舉辦「學甲刈香」。因陣頭、藝閣缺人手，今年首次改在假日舉辦；集和宮主委朱正利說，蜈蚣陣上有卅六位神童，人力扛行一次需七十六名扛工，一天需要二二八人輪流扛行，改在假日舉辦，神童、扛工才好招募，遶境也較熱鬧。

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