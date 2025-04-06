《台南》百大文化基地公布 台南8場域入選

林百貨整修活化後，成為結合文創與觀光的文化地標，入選全國首屆「百大文化基地」之一。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/06 05:30

〔記者洪瑞琴、林宜樟、鄭旭凱／綜合報導〕文化部公布「第一屆百大文化基地」名單，從一○二六件候選案中嚴選出一一○處，其中，南市包括「林百貨」等八處場域入選，與新北市並列六都之首，展現府城豐厚文化底蘊與地方創生的努力。

與新北市並列六都之首

台南獲選的文化基地涵蓋歷史建築、社區營造、藝文展演與獨立書店等多元領域，遍布舊城區、農村與沿海地帶。位於官田的大崎村落創藝基地，透過老屋改造與藝農計畫，將農村生活與藝術創作融合，成為當地文化發展的重要據點；台江十三佃鄭家社區博物館則致力於保存台江地區的歷史記憶，並透過地方參與推動文化傳承。

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林百貨作為日治時期南台灣最具代表性的現代化商業建築，整修活化後，成為結合文創與觀光的文化地標；台灣基督長老教會歷史檔案館收藏大量珍貴史料，見證台灣近代宗教發展與社會變遷。

在閱讀與公共交流領域，台南也展現強大實力。北區的版本書店SüRüMBookstore，不僅是獨立書店，更是一處探索生命議題與知識交流的場域；新營的曬書店Ｘ新營市民學堂結合老建築與二手書文化，推出藝文課程讓民眾共享閱讀與學習的樂趣。

林百貨活化成為文化地標

新化生活故事則透過地方故事的蒐集與保存，讓有豐富歷史的聚落成為一座「沒有圍牆的生活博物館」。中西區的八八藝療所，結合藝術與療癒概念，推動身心靈健康，開創出新的文化實踐模式。

南市文化局代理局長林韋旭表示，入選的文化基地不僅獲得首屆入選證明，並可獲得五十萬元獎勵，將協助入選場域持續深耕在地，成為全民共享的文化據點。

阮劇團嘉義戲劇文化推手

嘉義縣市共有阮劇團等九處入選文化基地，阮劇團創立二十二年，為在地劇團，舉辦的「草草戲劇節」為每年嘉義地區重要藝文活動，有上百場表演、市集、展覽、開唱、影展、工作坊等，推動當地戲劇文化。雲林縣則有西螺生態博物館、虎尾建國眷村、雲林記憶 Cool、雲林故事館、雲林布袋戲館入選文化基地。

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