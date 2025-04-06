幼兒園教母語 客語鄒語…活動中學習

教育部推動幼兒園本土語學習，老師教孩子們學習製作客家斗笠。（教育部提供）

2025/04/06 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕國內為了讓幼兒學習母語，教育部推動「本土語言融入教保活動課程」計畫，一一三學年有三一四所幼兒園參與，透過多元方式，例如鄒族幼兒進教室時會說「aveoveoyʉ（問候語）」，客家幼兒會學唱客家語「油桐花」童謠，讓幼兒從小熟悉並使用本土語言，進而培養對自身文化的認同感與歸屬感。

113學年有314園加入

嘉義縣達邦國小附設幼兒園結合生活經驗與在地文化，讓幼兒學習鄒族語言與文化，每天進教室，幼兒們會說「aveoveoyʉ」互相問候，老師也引導幼兒熟悉自己的族語名字及家族姓氏，並學習傳統歌謠及日常用語。園方也積極運用部落資源，帶領幼兒走訪「kuba（男子集會所）、emoonopeisia（祭屋）」等傳統建築，學習狩獵文化及祭儀活動，並與長輩進行族語交流，經長期學習，幼兒不僅能用鄒語進行基本對話，還能用族語介紹節慶與傳統活動。

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新竹縣竹北國小附設幼兒園則是多年來致力運用客家文化特色進行統整教學，園方表示，老師以客語講述故事，帶幼兒們吟唱「月光光」、「油桐花」等傳統童謠，讓孩子熟悉母語，並重視文化體驗，例如師生參與客家義民祭、天穿日等傳統節日等，從活動中學習，成效顯著，有家長們發現，孩子竟會主動與祖父母以客語對話。

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