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    防治漢生病 全國唯一醫師堅守崗位

    樂生療養院漢生防治科主任葉蒨妤（右），看診時很重視與病人的溝通。（樂生療養院提供）

    樂生療養院漢生防治科主任葉蒨妤（右），看診時很重視與病人的溝通。（樂生療養院提供）

    2025/04/06 05:30

    台灣僅剩樂生療養院設防治科 葉倩妤持續全國巡檢服務

    記者周敏鴻／專題報導

    一九二○年代國內曾盛行傳染性惡疾「漢生病」，如今全國每年新發生病例約僅十例，僅剩桃園市龜山區的衛福部樂生療養院仍設有漢生防治科，唯一的醫師就是科主任葉倩妤，已任職逾十七年，當年許多患者飽受折磨，擔心被「污名化」，只敢等到巡檢醫師下鄉才看診，成為她持續全國巡檢服務的動力。

    漢生病會侵犯人體皮膚與神經系統， 一九三○年，日治時期「台灣總督府樂生院」成為全台第一所、也是唯一公立的漢生病防治醫院，專責收治漢生病人，一九四五年後，更名「台灣省立樂生療養院」，為衛福部樂生院的前身。

    葉倩妤來自台南三代同堂的大家庭，小時候由祖父母帶大，非常關心長者健康，就讀中國醫藥大學醫學系時專攻家庭醫學科，並於二○○八年實習結束後，毅然決定進入列為「漢生病個案確診與治療醫院」、以治療照顧長者為主的樂生療養院服務。

    心疼病人的敏感與脆弱

    「剛接觸漢生病時，最難的就是識別疾病。」葉倩妤談到漢生病早期症狀為皮膚紅白斑，容易誤診為一般皮膚疾病，治療時機可能因此延誤，診療時壓力非常大，還好跟著資深醫師，一邊工作，一邊學習，隨著接觸確診漢生病的患者愈來愈多，她不但更了解漢生病，也更能感受病人的敏感與脆弱。

    葉倩妤回憶，漢生病是傳染性疾病，每一位病人都承受「污名化」的沉重壓力，有一回她前往外縣市巡檢時，與衛生單位聯繫過程中，對方不慎將病人的病情透漏給病人親友，該名病人因此非常沮喪，一度決定從此不再看診；也有患者因久病之苦，心志也受到影響，即使已完治，每當身體出現退化或病痛時，仍會誤以為是導因於曾經得過漢生病。

    視病猶親提供妥適照護

    葉倩妤是全國唯一漢生防治科醫師，她認為自己肩負使命，落實國家對漢生病人的照顧與承諾，未來仍將堅守崗位，視病猶親，提供患者最妥適的醫療與照護，幫助他們成為堅強的人生鬥士。

    樂生療養院漢生防治科主任葉蒨妤。（記者周敏鴻攝）

    樂生療養院漢生防治科主任葉蒨妤。（記者周敏鴻攝）

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