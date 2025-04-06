收假囉! 高公局估國道13處易塞

收假日4/6北部國道路況預報。（高公局提供）

2025/04/06 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天是清明節連假收假日，國道、省道和主要幹道都有返鄉車潮。交通部高速公路局預測，今天國道北向交通量會達年平均的一．四倍，並提醒有十三處易塞車路段。交通部公路局也預估省道主要幹道、銜接國道路段和觀光風景區周邊會湧現車潮。

國道北向交通量

今將達年平均1.4倍

高公局預判今天重點壅塞路段：國一北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里與苗栗—湖口；國三北向竹山—中興、草屯—霧峰、龍井—沙鹿、苑裡—後龍、大山—香山與關西—大溪；國五北向宜蘭—坪林；國四西向潭子系統—豐勢；國六西向舊正—霧峰系統及國十西向仁武—左營端等。

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高公局建議，西部國道北向的用路人，南部地區可在上午九點前出發，中部地區可在中午十二點前出發，國五北向用路人可在上午九點前出發。

今天國道交通疏導措施包括十二點到廿一點封閉國一虎尾、埔鹽系統與國三西濱北向入口、下午一點到傍晚六點，國五蘇澳、羅東、宜蘭與頭城的北向入口實施高乘載管制、單一費率、凌晨○點到五點暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。

公路局則預估今天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現車潮，包含：台六十一線鳳鼻至香山、竹南至玄寶大橋及中彰大橋、台六十四線接國三中和交流道、台七十四線接國三霧峰交流道、台八十六線歸仁交流道及台八十六線接國一仁德系統交流道、台二線關渡至淡水及萬里至大武崙等路段。

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