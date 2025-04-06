PM2.5最傷身 小孩受害更大

專家提醒，許多民眾會選擇多走路維持健康，但走在交通廢氣量大的地方，很容易吸入過多廢氣而抵銷了走路的益處，甚至反而有害。（資料照）

2025/04/06 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部首次研究不同交通管制下車輛廢氣對行人暴露的影響，尖峰時段採「行人專用時相」可最有效減少行人暴露在交通廢氣之中。醫師指出，許多醫學研究指出，交通廢氣中以PM2.5（細懸浮微粒）對人體傷害最大，特別是小孩呼吸較快，更可能吸入更多有害廢氣。

林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科醫師葉國偉指出，交通廢氣各式各樣，但PM2.5是最被關注的，因為它對人體傷害最大，尤其它微粒細小，會沉積到人體下呼吸道（肺部），長期接觸除了有支氣管和過敏外，對肺部的影響也很嚴重。

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別在廢氣多的地方運動

小心沒賺到健康反有害

石化燃料車輛造成的廢氣主要有PM2.5和一氧化碳，已被證實會增加孩童哮喘、成人慢性阻塞性肺病、心血管疾病和呼吸道症狀，近年部分研究認為空污也是造成國人多種癌症原因之一。

葉國偉說，曾有多個研究以空氣污染指標和氣喘的相關性，發現PM2.5影響最為顯著，不分成人或小孩，「特別是小孩，因身材較小、呼吸較快，很容易吸入位置較低的交通廢氣」；他也提醒，許多民眾會選擇多走路維持健康，但走在交通廢氣量大的地方，很容易吸入過多廢氣而抵銷了走路的益處，甚至反而有害。

戴口罩、遠離車輛自保

台北醫學大學呼吸治療系教授莊校奇表示，除了PM2.5之外，其它硫化物和氮氧化物對人體健康傷害也不小。至於一氧化碳，因路口為開放空間，其濃度應不至於會對人體有急性傷害，但也提醒，低樓層的住戶和商家要注意交通空污影響室內空氣品質。

至於民眾要如何自保？莊校奇提醒，最簡單是戴口罩，走路盡量離汽、機車遠一點，運動則遠離交通空污較嚴重的地方，避免吸入過多廢氣。

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