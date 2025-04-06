行人專用時相 尖峰時少吸9成廢氣

交通部運輸研究所首次針對道路管制措施與車輛廢氣對行人的影響，尖峰時段做「行人專用時相」對減少空污暴露效果最顯著。圖為研究路口之一、台北市忠孝東路六段和昆陽街路口的行人專用時相。（記者吳亮儀攝）

2025/04/06 05:30

交部運研所：最高可減少94%細懸浮微粒、11%一氧化碳暴露

〔記者吳亮儀／台北報導〕都會區空氣污染主因是汽、機車排放的廢氣，其中就包含PM2.5與一氧化碳等。交通部運輸研究所首次針對不同交通管制下車輛排放的廢氣對行人的影響，發現「行人專用時相」和「人行道拓寬」，最多可減少九十四％PM2.5和十一％一氧化碳暴露，未來將供各地改善交通措施時參考。

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環境複雜的路口 影響最顯著

而交通部運研所的「路口交通環境特性對空氣品質影響及改善指引」研究，已在雙北市和高雄市都會區多個路口進行，並加入大型車輛檢測比較。

該研究指出，交通空氣污染排放受到車輛加減車速、停等怠速等行駛特性等因素，影響到駕駛人及非機動運具使用者的健康，特別在路口停等的情境下，危害尤其嚴重。

其中，交通空污的PM2.5主要來源為柴油大型車輛尾氣排放、車輛輪胎磨損、車輛剎車磨損。一氧化碳污染物排放主要來自汽油小客車與機車的尾氣排放，是汽油不完全燃燒下的產物。

該研究針對行人暴露交通空污與改善措施影響，發現，交通尖峰時段使用「行人專用時相」，顯著降低行人暴露在空污之中，特別是在環境較複雜的路口，因行人過馬路時周邊無車輛，PM2.5暴露的降幅高達九十四％，大型車比例較高的路口則減少約十一％一氧化碳暴露。

人行道拓寬 也有助減少暴露

而「人行道拓寬」半公尺最高可減少近二％PM2.5和近三％一氧化碳對行人的暴露。

其它如「時制計畫」綠燈加減五秒、「行人穿越線退縮」也有助減少行人暴露交通空污，但不顯著。

環境部統計，我國交通空污占全國PM2.5排放近十六％，僅次於營建、道路揚塵及工業空污。

路口和街道是民眾經常往來區域，過往交通道路設計以減少車輛壅塞和提升效率，這項研究目的在未來改善工程能考慮納入行人暴露空污問題。

交通部運研所運環組組長朱珮芸表示，交通管制絕對是以安全為第一優先，該研究目的是編制指引供地方政府參考，未來編修完整後會再公布。

近年台灣因「行人地獄」惡名，交通部和各縣市政府要改善路口安全，加強推動的措施之一即為行人專用時相，是車輛全停止、人行全綠燈的時相，完全分開車流與人流，保障行人安全。截至去年底，全國各縣市已有一三一六個路口設置行人專用時相。

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