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    高麗菜盛產 日曬菜乾、自製泡菜

    南部民眾在太陽下曬高麗菜乾。 （記者葉永騫攝）

    南部民眾在太陽下曬高麗菜乾。 （記者葉永騫攝）

    2025/04/06 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕高麗菜盛產，每顆產地價不到二十元，不少農民棄收或提供給民眾自採，零售每顆只賣二十到三十元，許多南部民眾買了許多高麗菜吃不完，趁著天氣變熱、陽光普照，開始自製高麗菜乾，農民李旺說，做泡菜、高麗菜乾程序相當簡單，搓鹽後在太陽下曬乾就大功告成。

    最近高麗菜盛產，產地批發價每顆不到二十元，市場零售價每顆只有三十到三十五元，農民採收後加上運費根本不敷成本，有些農民放棄採收，直接提供民眾自採，每顆賣二十到三十元不等的價格，沒有賣完的就直接做成肥料，不少民眾則趁著這個機會製作泡菜、高麗菜乾來食用。

    萬丹農民李旺說，製作高麗菜乾相當簡單，南部近日氣溫高、陽光強烈，將高麗菜曬軟之後，再加入鹽巴搓一搓，鹽巴的比例大約是總重量的三％至五％左右，視每個人喜愛口味，搓完後有人再曬，也有人裝進保鮮盒內再放進冷藏，隔天將出水高麗菜擰乾之後，再度拿到有陽光的地方去曝曬，曬個三到四天直到高麗菜變成褐色就大功告成。製作泡菜則是直接用鹽巴搓一搓殺青後，再加糖醋即變成台式泡菜。

    南部民眾在太陽下曬高麗菜乾。 （記者葉永騫攝）

    南部民眾在太陽下曬高麗菜乾。 （記者葉永騫攝）

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