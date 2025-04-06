連假出遊》八里賞柚花有禮 鼻頭漁港吃海鮮

新北市八里西龍巖、荖阡坑路柚花盛開，民眾前往賞花，還可參加抽獎。（記者羅國嘉攝）

2025/04/06 05:30

〔記者羅國嘉、俞肇福、吳正庭／綜合報導〕今天是清明連假最後一天，若想避開人潮、親近大自然，可前往八里秘境西龍巖、荖阡坑路欣賞柚花，安排八里及淡水景點一日遊；此外，瑞芳區鼻頭漁港可以品嘗道地海鮮料理，還能在擁有絕美海景的鼻頭角步道休憩，被譽為「最能忘憂的美景之一」。

西龍巖、荖阡坑路 柚花盛開

新北市農業局長諶錫輝指出，每年三月底至四月初柚花陸續盛開，賞花熱點包括龍米路二段、沿北五十二線牛寮埔至西龍巖，以及八里北四十九線荖阡坑路，西龍巖視野遼闊，可俯瞰台北港，沿途五十公頃柚子園綻放雪白柚花；荖阡坑路沿線瀰漫花香，可順道至「桃樂絲森林」品嘗柚子特色美食，或前往「嵐天咖啡」品味香醇咖啡。八里區公所加碼推出抽獎活動，即日起至十四日走訪柚花香道並在「老芊香道」店家拍照打卡，可參加抽獎。

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漁業處表示，鼻頭漁港是靜謐的小漁村，漁民每日捕撈新鮮小卷、透抽、四破魚等，成為港邊餐廳招牌料理，吸引饕客嘗鮮；從鼻頭角步道眺望遠方，壯闊山海美景盡收眼底，途中可造訪廢棄軍營改建的「聽濤café」及「台版萬里長城」稜谷步道段。

金門多項產品 獲比利時大獎

另外，金門縣政府表示，繼得月觀止企業社的「鳳凰攬月鳳梨酥」獲得比利時「國際美味評鑑所」（ITI）風味絕佳獎章一星肯定後，金門酒字咖啡商行的「高粱田野」也拿下一星、K BEER金門精釀的「烈火獅高粱烈啤酒」獲得二星、金根本文化創意有限公司的「金拌麵—椒麻刀削麵」獲二星、咖啡微醺工作室的「微醺．深配方」摘下三星最高榮譽。

旅遊東引 合影蝸牛看板送禮盒

地處國境之北的連江縣東引鄉，即日起到十月卅一日推出「東引深度旅遊」方案，鄉公所舉辦「尋找迷彩蝸年」活動，凡是在馬祖服役的退伍老兵和軍眷，或現於東引鄉服役軍人的軍眷到東引觀光皆符合資格，只要在景區找到蝸牛看板並合影，可獲得限量版高粱酒禮盒。

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