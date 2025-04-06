新北閒置校舍活化 轉型藝術、創生基地

新北市三芝國小陽住分班轉型為「陽住國際山海藝術中心」，定期舉辦展覽。（教育局提供）

2025/04/06 05:30

三芝國小陽住分班 藝術家進駐創作 貢寮國小吉林校區 青年培力助產業

〔記者賴筱桐／新北報導〕不敵少子化浪潮，部分偏鄉學生人數減少、學校裁併，新北市推動閒置校舍活化計畫，其中三芝國小陽住分班轉型為「陽住國際山海藝術中心」，吸引國內外藝術家進駐創作，貢寮國小吉林校區變身為「和禾聚落」，成為地方創生重要基地，二所學校的重生故事拍攝成「走進．重生校舍」紀錄片，即日起在「新北學BAR」YouTube頻道上架。

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2校重生故事紀錄片 YouTube上架

教育局長張明文指出，為推動閒置校舍再生，市府跨局處研商，制定多元活化方案，導入異業經營模式，例如藝術社區營造、實驗教育、英速魔法學院、銀髮俱樂部、社區發展中心及地方創生基地等，以嶄新面貌融入地方，延續教育精神，讓校園空間發揮更大價值。

教育局長︰多元活化 延續教育價值

其中，貢寮國小吉林校區轉型為「和禾聚落」，經過改造，復刻一九二○年石頭屋教室樣貌，設立青年培力工作站，推廣梯田保育與地方產業發展，打造具生態、生產與生活功能的「里山聚落」。

營運「和禾聚落」的人禾環境倫理基金會專案經理簡珮瑜表示，農村保育需要人回來，社區共好才能讓校舍新生，轉型並非替代原有的教育角色，而是以不同形式延續校園永續精神。

陽住山海藝術中心 獲聯合國永續標章

此外，位於北海岸的三芝國小陽住分班創立於一九五四年，二○一○年裁併後，經過多元活化，以「無圍牆美術館」為主題，打造北海岸藝術家創作基地「陽住國際山海藝術中心」，教室成為創作空間，實踐「藝術進入生活」的理念，並通過聯合國永續標章認證。

陽住國際山海藝術中心策展人王藁賢說，三芝地區約有一百多名藝術家，透過推動「教師型藝術家」及「無圍牆美術館」計畫，整合藝術、觀光、自然景觀、生態、環境永續議題，運用就地取材的素材創作，打造天然的藝文展場。

教育局校園工程營繕科科長蘇柏宇補充，其他閒置校舍活化案例還有石門區乾華國小草里分班化身「白日夢咖啡」，可欣賞依山傍海的美景；坪林國小闊瀨校區轉型為英速魔法學院，協助推動偏鄉英語教育；平溪國小東勢分班由紫東社區發展協會承接，營造青銀共創基地，目前萬里區大坪國小溪底分班正在整理校區環境，將委外招標，希望教育不只是教室裡的知識傳承，也能成為地方情感與社區共融的起點。

新北市貢寮國小吉林校區轉型為「和禾聚落」，推廣梯田保育，圖為貢寮國小師生在校區踩泥巴。（教育局提供）

新北市貢寮國小吉林校區轉型為「和禾聚落」，恢復一九二○年石頭屋教室樣貌。（教育局提供）

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