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    「黑熊森遊會」闖關學防災 首度到花蓮

    「黑熊森遊會」首度到花蓮，一連兩天在花蓮文創產業園區舉行民防暨防災親子園遊會。（記者王錦義攝）

    「黑熊森遊會」首度到花蓮，一連兩天在花蓮文創產業園區舉行民防暨防災親子園遊會。（記者王錦義攝）

    2025/04/06 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕重視防災教育的「黑熊森遊會」昨天首度前進花蓮，一連兩天在花蓮文創產業園區舉行民防暨防災親子園遊會，今天活動時間為下午一點到五點，免費入場、不用報名，適合全齡親子家庭共同參與，希望提高全民防災意識和災害應變能力。

    黑熊學院執行長朱福銘表示，「黑熊森遊會」透過防災物資準備、災害疏散模擬、辨認地理位置等七關教學內容，協助家庭掌握防災知識和技能，提高家長和孩子們對於災害及戰爭的意識和準備能力，藉由闖關體驗活動，進行知識教育、實際演練、互動體驗，建立防災意識與基礎技能。

    朱福銘說，花蓮在一年前大地震時曾經受傷，這一年來展現花蓮的團結和勇敢，這就是韌性，韌性除了重建也包括預防；「黑熊森遊會」關卡以淺顯易懂、便於學習為原則，為家長與孩子進行實用技能的教學，在遊戲中鼓勵孩子主動觀察與行動，也提供家長防災準備的方向，為家庭增添一層防護安全網。

    第五屆「防災主題園遊會—黑熊森遊會」過去曾在新北、高雄、桃園舉辦，廣受親子歡迎。朱福銘說，台灣地震與颱風頻繁，防災觀念不能等，今年預計在台中、高雄舉行，活動辦理經費由學院自籌，不收取門票，希望透過遊戲方式寓教於樂，讓小朋友學會保命知識。

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