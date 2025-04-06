北市消費申訴案 「藝文表演類」去年增1倍

2025/04/06 05:30

共1762件 較前年增126％ 總案件19564件 占全國25％居冠

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市法務局昨公布二○二四年台北市受理消費申訴及申請調解案件統計，去年申訴案件共一萬九五六四件，占全國總案件數約廿五％，位居全國之冠；而當中「藝文表演類」共一七六二件，較二○二三年的七八一件增加一二六％。

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消費爭議 「網路電視購物類」最多

法務局指出，去年申訴案件總數較前年二萬七八四件略降，消費爭議最多五大類型依序為「網路電視購物類」四二四五件、「運輸類」二○二二件、「藝文表演類」一七六二件、「線上遊戲類」一四七三件及「旅遊類」一三○六件；當中「藝文表演類」數量翻倍重返前五大消費爭議，樣態以購票帳號遭鎖、表演活動履約爭議、影音串流訂閱制爭議等遭申訴最多。

藝文表演 「拓元」486件列榜首

法務局表示，「藝文表演類」案件較前年增加一二六％，榜首為「拓元股份有限公司」四八六件，大多為購票帳號遭偵測使用不當程式遭封鎖，第二名「得藝室策劃有限公司（TheArtistudio）」三六八件，第三名「車庫娛樂股份有限公司」一九○件。

「網路電視購物類」案件較前年增加九三○件，榜首為「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司」（蝦皮購物網站），第二名「富邦媒體科技股份有限公司」（momo購物網），第三名「網路家庭國際資訊股份有限公司」（PChome 24h購物），常見爭議原因以商品瑕疵及退換貨等為主。

「運輸類」爭議 外送平台最大宗

「運輸類」爭議案件較前年增加二三五件，以外送平台九○四件為最大宗，個別公司來看，榜首為「優食台灣股份有限公司（Uber Eats）」，主因為餐點錯誤、延遲送達、餐點毀損、未成功領餐、平台客服等遭訴最多，「富胖達股份有限公司（Foodpanda）」居次，第三名「優步福爾摩沙股份有限公司（Uber）」。

「旅遊類」案件較前年略增卅一件，榜首為「客遊天下旅行社有限公司（Klook客路）」，第二名「Agoda」，第三名「酷遊天國際旅行社股份有限公司（KKday）」。

「線上遊戲類」榜首為「香港商動視暴雪有限公司」，第二名「遊戲橘子數位科技股份有限公司」，第三名「台灣大哥大股份有限公司」。

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