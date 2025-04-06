北市選擇環保葬 可提供追思照片、影片

2025/04/06 05:30

記者劉詠韻／專題報導

台灣傳統喪葬習俗強調「落葉歸根，入土為安」，隨著時代變遷，社會大眾受環保意識影響，越來越多人選擇為亡者採樹葬、花葬及海葬。選擇環保葬意味著生命回歸自然的豁達，儘管遵循不立碑、不記名的精神，但因應家屬追思需求，因此台北市殯葬處仍提供客製化追思照片、影片等紀念方式。

樹葬及花葬因相對簡潔且費用較低，且藝人大S徐熙媛驟逝後曾一度傳出採樹葬，造成民眾相繼跟進，今年度參與樹花葬的人數由去年一四四八人攀升至一七二四人，增加二百七十六人，增長率約為十九．一％，參與人數明顯有上升趨勢。近年來，過世藝人黃鴻升（小鬼）以花葬方式永眠陽明山「臻善園」、作家瓊瑤的家屬選擇花葬，都是讓他們化作春泥，以最優雅的姿態走完人生最後一程。

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台北市今年三月舉辦首場聯合海葬，多數家屬認為骨灰撒海是一種新興的安葬方式，雖沒有固定的緬懷場所，但除了是對逝者最好的尊重，也是逝者追求生命灑脫的終點。

不過也有殯葬業者低調受訪，認為不立碑的環保葬方式，某種程度已違背祖先代代流傳的「慎終追遠」觀念。

另外，環保葬對業者經營帶來一定衝擊，如環保葬使用環保紙盒，晉塔需挑選不同材質的骨灰罐，成本相對較高。

殯葬處長張世昌表示，選擇海葬代表著讓生命回歸自然的豁達，遵循不立碑、不記名的精神，但因深知家屬追思緬懷的需求，因此提供多元的紀念方式，參加北市海葬者將提供客製化追思照片、影片及標有海葬地點經緯度的紀念小物，家屬同時可利用殯葬處建置的「生命追思紀念網」進行線上祭拜，為逝去的親人建立專屬的線上追思園地，完整記錄親人生前的生命故事，讓這份記憶永不褪色。

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