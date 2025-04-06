台北推廣逾20年 「海葬」環保新趨勢

家屬抱著安息小船準備登艇。（記者劉詠韻攝）

2025/04/06 05:30

記者劉詠韻／專題報導

台北市政府二○○三年首創海葬，累積至二○一六年四月底參加海葬共計五百三十一人，截至二○二四年底，人數達一五四八人，逐年增高數據顯示海葬已從最初的乏人問津成為新興的環保葬。台北市今年三月廿六日舉辦首場聯合海葬在基隆碧砂漁港啟航，共有三十一名先行者的骨灰撒入海中，送行時眼前全是海天一色，伴隨著波濤浪花潮起潮落，場景肅穆令人動容。家屬吳小姐說，父親生前囑咐海葬是他最嚮往的歸宿，「以後和爸爸的見面方式，大概就是有大海的地方了。」

3月26日 辦今年首場海葬

從懷愛館布置的典禮現場，三十一名先行者的骨灰在家屬陪伴，與追思卡一同放入安息袋中。眾人抱著安息小盒乘坐接駁車出發至海港，期間並獲得一盒麵包、飲料、果汁、暈船藥及嘔吐袋；最後由兩艘大型船艇，行駛至港口防波堤外六公里的海域進行拋撒，隨船各有一名護理師及攝影師拍照記錄。

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隨船有護理師及攝影師記錄

海風輕拂，家屬站在船邊親手將承載著先行者骨灰的安息小船，沿著特別設計的入海滑道，緩緩送入大海；有小船快速沉入海底，一些小船則在海面上載浮載沉，直至五分鐘後才完全沒入蔚藍的深處，多數家屬心情平靜，也有少數人難掩悲痛，望著海面泣不成聲。

一度猶豫 姊弟完成父親心願

吳小姐和弟弟同聲喊著：「爸爸你安息吧！」受訪時，吳小姐戴著白色鴨舌帽，帽下一對眼睛通紅，哽咽表示父親喜歡吃生魚片、喜歡與三五好友結伴出海捕魚、個性不拘小節，因此特別囑咐死後要將骨灰撒到大海。雖然她一度感到猶豫，但最終還是圓滿完成父親心願，並不捨地說，「爸爸一生豁達，相信海葬困不住他的身體、靈魂，從此也能在他喜歡的海域裡自由自在，不受任何束縛。」

遵照父親遺願選擇海葬的陳姓婦人透露，身為全職家庭主婦，生活重心長年圍繞在家庭和五名孩子身上，親身經歷姊姊及父親的兩次海葬，她心情平靜地說，「如果沒有人悼念，埋到哪裡都是荒涼」，並稱希望子女能在她死後也把骨灰撒向大海，不成為任何人的負擔。

不分縣市、國籍皆可參加

台北市府二○○三年首創海葬，原本一年辦一場，直至二○一三年起每年辦四場，並自二○一六年起規劃三月至十一月，每月各辦理一場次聯合海葬。北市殯葬處表示，聯合海葬儀式含骨灰研磨、暫厝全部免費，不分縣市、國籍皆可參加，未來將持續推廣海葬，並提供更完善的服務與配套措施，讓更多民眾為逝者選擇以海葬的方式回歸自然。

台北市聯合海祭，家屬站在船邊將承載著先行者骨灰的安息小船，緩緩送入大海。（記者劉詠韻攝）

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