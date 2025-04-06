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    建功高中、光武國中新校舍 115學年啟用

    竹市府推動光武國中新建校舍工程，預計115學年啟用。（竹市府提供）

    竹市府推動光武國中新建校舍工程，預計115學年啟用。（竹市府提供）

    2025/04/06 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府投入超過四十億元，為十三所學校進行新建與整建工程，其中建功高中、光武國中新建校舍工程進展順利，預計於一一五學年度啟用，將有效紓解就學需求。

    教育處說明，建功高中、光武國中新建校舍工程進展順利，此外，香山國小新建校舍因工程經費問題延宕多年，目前工程也順利開工，預計二○二七年完工啟用；關埔國小則因應先前營建市場變動及缺工缺料等，經解決流標問題，目前三期景觀工程即將完工啟用，四期體育館工程也順利開工，預計二○二七年完工。另外，新竹國小附幼新建校舍及里民活動中心則將於一一四學年度完工啟用，增加東區幼兒就讀名額、里民休閒與學習空間。

    教育處表示，市府投入逾十六億元進行五所學校校舍整建，以強化耐震能力及提升學習環境。如茄苳國小風雨教室已完工，而港南國小的改造工程將於八月啟用，除拆建新教室及圖書館外，也改善操場與體育館工程，解決長年淹水問題。培英國中、新竹市立幼兒園及南寮國小等校舍亦進行耐震補強與新建工程，確保學生安全與學習品質，此外新竹市立幼兒園已開工，完工啟用後將提供更完善的幼兒教育資源。

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