桃園數位兌換鮮奶 最快9月實施

配合「班班有鮮乳」政策，桃園市已經完成數位平台兌換，學生憑數位學生證就可到超商換鮮乳。（記者謝武雄攝）

2025/04/06 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕台北市政府宣布四月起以數位兌換方式提供學童飲用鮮乳，由於基北北桃屬於同一生活圈，桃園市各黨派議員都很關心市府是否跟進「鮮奶週報─生生喝鮮奶」，對此，教育局長劉仲成表示，桃市的狀況是「萬事俱備，只欠東風」有經費隨時可上路，因兌換乳品數量龐大，取貨門市貨源量或衍生問題處理情形是否順利，將觀察台北市執行情形，最快今年九月實施。

議員期待童飲鮮乳 快快上路

議員呂林小鳳說，行政院之前政策上路時，她就呼籲以鮮乳券方式到超商兌換，如今台北市率先實施，希望桃市趕緊跟進；議員李家興認為，鮮乳是很好的蛋白質來源，有必要全面推廣；議員楊朝偉表示，台北市班班有鮮乳政策已經上路，鑑於基北北桃屬於同一生活圈，桃市應該跟進。

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教育局估一年經費約1.5億

劉仲成表示，以每瓶鮮乳廿五元預估，桃市國小、公幼學童十四萬九千多人，每週兌換一瓶，一年所需經費約一億五千萬元，該局已函文農業部、教育部爭取經費，但兩部回覆請市府評估需求，自籌經費辦理。

劉仲成說，行政院去年底宣布「班班喝鮮乳」政策暫停執行後，桃市因應未來如有經費補助，可以數位方式推動，所以已經規劃建置數位兌換平台，目前進入系統介接及測試階段，只要經費到位，即可隨時上線、無縫接軌。

劉仲成提及，鮮乳雖為鈣質攝取的良好來源，但並非唯一的來源，桃市率六都之先推動免費營養午餐，有五十一位營養師駐守學校第一線，設計添加含鈣食材菜單，讓鈣質攝取來源更為豐富及多樣化。

行政院推動「班班有鮮乳」政策，小朋友喝鮮乳的情形。（資料照，桃市府提供）

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