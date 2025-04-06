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    苗栗南庄觀光要道 苗21線路面將改善

    苗21線串聯台3線及通往向天湖重要幹道，獲中央挹注經費，將改善道路。（苗縣府提供）

    苗21線串聯台3線及通往向天湖重要幹道，獲中央挹注經費，將改善道路。（苗縣府提供）

    2025/04/06 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗廿一線可串聯台三線、更是通往苗栗縣南庄鄉知名景點向天湖、神仙谷的聯外道路，因路面出現老化、龜裂、下陷、破損等情形，影響用路人安全，地方人士要求改善，苗栗縣政府向中央提案，納入提升道路品質建設計畫，總經費約兩千餘萬元，將針對苗廿一線三．五公里至六．五公里處進行改善，目前工程上網發包中。

    苗栗縣政府交通工務處表示，苗廿一線為南庄鄉重要交通幹道，亦是通往石壁、鹿場、鹿湖、鹿山部落與向天湖等地的唯一聯外道路，山區露營區、民宿林立，又有熱門登山路線加里山及苦花潭等景點，交通負載量大。

    不過，地方人士反映，苗廿一線三．五公里至六．五公里處出現多處路面龜裂、縱向裂縫、沉陷、坑洞等狀況，成為用路人交通安全隱憂，希望能儘速改善。

    苗縣府交通工務處指出，經過相關單位會勘、探查後，苗廿一線三．五公里至六．五公里處的路面鋪設時間已經超過十年了，考量此幹道也是南庄鄉觀光要道，大小車輛往來頻繁，因此，向中央提報計畫準備進行道路改善，待改善工程完工後，將提升用路人行車安全。

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