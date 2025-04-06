苗栗西湖柚花藝術節滿山花香 吸引600人健行

西湖柚子山上充滿柚花香）。（記者蔡政珉攝

2025/04/06 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉是全縣最大文旦柚產區，栽種面積約一百公頃，主要集中在湖東村知名柚子山，西湖鄉公所昨天舉辦柚花藝術節；西湖鄉長高阿賜表示，每到三月及四月柚花盛開，西湖柚子山上充滿柚花香，歡迎民眾到西湖鄉賞柚花，聞著撲鼻的花香，走讀西湖鄉的人文產業及景點。

苗栗縣政府農業處指出，全縣文旦柚種植面積約有四六○公頃，西湖鄉約一百公頃，為全縣最大產區；鄉內的湖東休閒農業區，獲行政院農業部評鑑為金牌農村。

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環鄉巴士引領遊客暢遊客庄

昨天的柚花藝術節活動，安排柚子山健行趣，全程約三公里，雖然下著小雨，但參與民眾熱情不減，吸引約六百名遊客，聞著撲鼻的花香，走讀西湖鄉的人文產業；活動也準備了環鄉巴士，引領遊客暢遊鄉內各景點。

西湖鄉公所除設置攤位展售各種農特產品，也安排電動遊園車，供民眾租借慢遊柚子山；另外還有客家美食、在地小農、DIY等攤位，讓參加者有吃又有玩，在柚花香中度過愉快的清明連假。

苗栗縣長鍾東錦表示，西湖鄉是苗栗縣內文旦柚的主要產區，生產的文旦柚果肉細緻、多汁香甜、品質優良，廣受消費者喜愛，縣府也會持續協助推銷縣產的柚子。

西湖鄉公所指出，鄉內擁有義芳農場、金龍窯、吳濁流藝文館、龍壽橋、西湖鄉農會社區小舖、五龍宮石雕媽祖等景點，希望遊客可以透過感官近距離感受金牌農村的人文與自然風情。

西湖柚花節登場，六百多名民眾熱情參加。（苗縣府提供）

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