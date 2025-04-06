為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗西湖柚花藝術節滿山花香 吸引600人健行

    西湖柚子山上充滿柚花香）。（記者蔡政珉攝

    西湖柚子山上充滿柚花香）。（記者蔡政珉攝

    2025/04/06 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉是全縣最大文旦柚產區，栽種面積約一百公頃，主要集中在湖東村知名柚子山，西湖鄉公所昨天舉辦柚花藝術節；西湖鄉長高阿賜表示，每到三月及四月柚花盛開，西湖柚子山上充滿柚花香，歡迎民眾到西湖鄉賞柚花，聞著撲鼻的花香，走讀西湖鄉的人文產業及景點。

    苗栗縣政府農業處指出，全縣文旦柚種植面積約有四六○公頃，西湖鄉約一百公頃，為全縣最大產區；鄉內的湖東休閒農業區，獲行政院農業部評鑑為金牌農村。

    環鄉巴士引領遊客暢遊客庄

    昨天的柚花藝術節活動，安排柚子山健行趣，全程約三公里，雖然下著小雨，但參與民眾熱情不減，吸引約六百名遊客，聞著撲鼻的花香，走讀西湖鄉的人文產業；活動也準備了環鄉巴士，引領遊客暢遊鄉內各景點。

    西湖鄉公所除設置攤位展售各種農特產品，也安排電動遊園車，供民眾租借慢遊柚子山；另外還有客家美食、在地小農、DIY等攤位，讓參加者有吃又有玩，在柚花香中度過愉快的清明連假。

    苗栗縣長鍾東錦表示，西湖鄉是苗栗縣內文旦柚的主要產區，生產的文旦柚果肉細緻、多汁香甜、品質優良，廣受消費者喜愛，縣府也會持續協助推銷縣產的柚子。

    西湖鄉公所指出，鄉內擁有義芳農場、金龍窯、吳濁流藝文館、龍壽橋、西湖鄉農會社區小舖、五龍宮石雕媽祖等景點，希望遊客可以透過感官近距離感受金牌農村的人文與自然風情。

    西湖柚花節登場，六百多名民眾熱情參加。（苗縣府提供）

    西湖柚花節登場，六百多名民眾熱情參加。（苗縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播