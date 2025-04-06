露營場污水管理 南投加強輔導業者

露營場污水管理新制上路，南投縣環保局人員至露營場訪視宣導，輔導業者落實。（南投縣環保局提供）

2025/04/06 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕國人近幾年來露營風氣盛行，惟南投縣現行四百多家露營場，部分因未設置完善的污水處理設施，致廢污水直接排入河川或滲入土壤，影響水源品質，衝擊生態環境。由於環境部已正式將露營場納入污水管理規範，南投縣環保局近期即加強輔導業者落實相關規定，違者可依水污染防治法處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

南投縣環保局指出，環境部於去年一月十六日公告「禁止足使水污染行為」，正式將露營場納入污水管理規範，並於今年三月一日起正式實施，要求水污染管制區內露營場應設置污水收集與處理設施，確保排放水質符合放流水標準。

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環保局表示，為協助露營場業者了解並遵循最新規範，已辦理四場說明會，並調查縣內露營場廢污水處理方式，發現轄內露營場雖多數已設有建築物污水處理設施處理浴廁排出污水，但生活雜排水如洗手台等清洗污水，尚未完全收集並妥善處理。

環保局提醒露營場業者應自主確認是否設置合格的污水處理設施或將污水納入下水道系統、集中處理場，或委託合法廢水處理業者處理，該局將持續進行監督與輔導，確保露營場運作符合環保規範。

露營場污水管理新制上路，業者應自主確認是否設置合格的污水處理設施。（記者張協昇攝）

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