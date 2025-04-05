竹北兒藝節登場 7大體驗嗨玩2天

竹北兒童藝術節設七大體驗區，大、小朋友穿戴上防護裝後自由揮彩筆創作。（記者黃美珠攝）

2025/04/05 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕二○二五竹北兒童藝術節「上街吧！翻玩潮流」昨天在竹北水圳森林公園開幕，今天下午兩點半到晚上八點半，將接力討小朋友們歡心。現場七大體驗區各有小小粉絲支持攻佔，潑畫自由彩繪區跟攀樹體驗區，不論大人、小孩的眼珠子都被這新鮮的創意活動緊抓著，腳下一步接一步不由自主靠近。

潑畫、攀樹、跳床 盡情玩

昨天下午的開幕秀，由曾是二○二四Outbreak Europe的世界冠軍孫振搭檔他的City4 Crew合力帶來熱情的街舞演出。竹北市長鄭朝方也親自導覽七大體驗區並發送限量溜溜球，為今天要登場、由溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶所帶來的表演暖身。

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鄭朝方說，竹北兒童藝術節以街頭藝術為主題，規劃有「噴射吧！恣意塗鴉」、「潑灑吧！自由彩繪」、「翻轉吧！滑板體驗」、「攀樹吧！勇敢的冒險家」、「創造吧！城市建設王」、「跳躍吧！跳床翻騰」、「旋轉吧！咖啡杯」共七個體驗區，小朋友依自己的性格、喜好選擇參加。

街舞、溜溜球 金牌好手表演

其中首次上場的潑畫體驗，小朋友在透明、通風良好的近密閉帳棚內，穿戴便利雨衣和護目鏡等防護裝後，就可恣意手持各類刷子甚至噴槍，大開大闔揮灑作畫。

人氣爆棚的攀樹體驗區，讓水圳森林公園北側的樹梢上出現好多隻「小猴子、樹懶或無尾熊，他們或扯著繩索爬上、爬下，或一動也不動地趴在枝椏處歇著。

竹北兒童藝術節設七大體驗區，攀樹很熱門，學童變身小猴子、樹懶、無尾熊掛在樹上。（記者黃美珠攝）

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