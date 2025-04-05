桃園新屋葉家祭祖 8千人齊聚

清明節適逢連假，桃園市新屋區「葉春日公派下協進會」掃墓祭祖，近8千人到葉五美公祠祖塔祭祀。（記者黃政嘉攝）

2025/04/05 05:30

〔記者黃政嘉、黃美珠、張勳騰／綜合報導〕桃園市新屋區葉春日公派下協進會，昨辦年度清明掃墓祭祖典禮，近八千名宗親到葉五美公祠祖塔祭祀，各房準備三牲素果祭品，從祖塔內埕擺到外埕，場面壯觀；協進會理事長葉倫嵩表示，規劃據此規模，申請同一宗親同時掃墓祭祖最多人數的金氏世界紀錄，待相關文件整理好，預計明年送件。

準備申請金氏世界紀錄

葉春日公在台出生的第一代子孫，以人間五大美事「榮、華、富、貴、春」命名，稱「葉五美公」，新屋葉家祭祖典禮包括請神、三獻吉禮、送神等儀式，宗親千人合唱家族歌曲「葉五美頌」，洋溢緬懷之心。

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新竹縣新埔鎮枋寮雙堂屋劉家子孫昨逾一千五百人，齊聚規模宏大的家族墓園「瑞閣園」，由長房子裔、祭祀公業劉學悟管理會管理人劉昌鈞，與屘房（四房）後裔代表劉復兆，共同率領清明追思先祖，現場有炒米粉、酸菜鴨湯等給宗親共餐食福；劉昌鈞當眾發出號召令，請宗親謹遵祖制，明年起不再分流掃墓，子孫都在清明節當天回瑞閣園祭祖，屆時可望上看兩千人。

前苗栗縣長傅學鵬家族與全國各地傅氏宗親約八百人，昨齊聚公館鄉大坑村傅氏墓園，依傳統三獻禮祭祖掃墓，同時發給八十歲以上宗長敬老金及高中以上學生獎學金，中午席開八十五桌；傅說，十三世先祖傅常達於清治時代乾隆十八年帶領五個兒子，從中國廣東省蕉嶺縣移民到今公館鄉五穀岡開墾，迄今逾二百六十年，他是第廿世，已傳至廿四世，六代同堂。

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