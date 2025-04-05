台鐵楠梓段立體化 可行性報告延至年底

考量震動值可能影響台積電廠房，台鐵楠梓段立體化可行性評估期末報告延到今年底提出。 （記者李惠洲攝）

2025/04/05 05:30

增列對台積電影響、通過橋頭糖廠技術面 需再審慎檢視數據

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應北高雄發展，高雄市政府爭取中央推動台鐵楠梓段立體化，原定今年三、四月間可完成可行性評估期末報告，但因需增列對台積電高雄廠的衝擊評估，及通過橋頭糖廠的技術面，預估今年底才會提出報告。

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原有3站 增青埔、楠梓園區站

台鐵楠梓段立體化計畫南自台鐵新左營站、北至台鐵橋頭站，全長約十一．九五公里，預計在原有新左營、楠梓、橋頭等站以外，再增加青埔、楠梓園區兩個通勤站，全部五站，其中青埔站與高雄捷運紅線、紫線（規劃中）交會。

市府表示，台鐵楠梓段立體化後，可減少北高雄八處平交道，對整體交通順暢度有極大助益，也利於地方建設。

可減少北高雄8處平交道

立委邱志偉去年九月邀集鐵道局、台鐵公司和高市府彙整最新進度，確認可行性評估期末報告可於今年三至四月完成，二○二六啟動綜合規劃和影響評估，目標二○四一年底通車。

市議員黃文志在議會質詢時，再度關切台鐵楠梓段期末報告進度，質疑今年三、四月可能無法完成。

副市長林欽榮坦言，因牽涉到經過地區的震動值、是否影響台積電高雄廠的運作，相關單位與專家需要再審慎檢視各項數據，加上橋頭段路線會遇到古蹟，建設成本大增，預估今年底才會提出期末報告。

正式施工後約需7年完工

市府補充，震動值已經出爐，但考量鄰近高科技廠的實際運作，所以需再次檢視相關數據；至於橋頭段因為高雄捷運已經高架，台鐵立體化只能選擇兩側，左邊有民宅，右邊會遇到糖廠部分日治時期的房舍，若選擇右邊，就要評估如何兼顧古蹟與施工面向。市府評估，若前置作業都完備，正式施工後，整個工期大約需七年。

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