健康清新 墾丁「台灣祭」展現新旅遊風

墾丁舉行音樂盛典，熱情樂迷從全台各地湧入，墾丁大街人山人海。 （記者蔡宗憲攝）

2025/04/05 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁第五屆「台灣祭」音樂盛典，熱情樂迷從全台各地湧入，海風伴隨音浪，墾丁大街重現久違的爆滿人潮，但周邊已沒有過去連假常有的煙火擾鄰、暗夜歡唱甚至改車遊街等狀況出現，展現另類的清新旅遊風。

沒有煙火擾鄰、改車遊街

免費入場的聽團活動吸引數萬名年輕樂迷朝聖，五大舞台從早嗨到晚，搭配文創市集與趣味活動，讓這場南國派對成為清明連假焦點，熱血青春族彷彿為墾丁注入新生命力，取代過往「煙火四寶客」的刻板印象。

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聽團加文創市集 注入新生命

社群媒體上，墾丁大街人山人海的畫面瘋傳，萬頭攢動的景象讓網友「以為是AI製圖」。而相較於過往春吶的放肆狂野，如今的台灣祭多了分健康清新的氣息，從過往的小眾狂歡轉型為全民參與的國旅盛事。

屏東縣縣長周春米強調，台灣祭不僅是音樂平台，更是地方振興的引擎，「至少我們還有音樂」的主軸，正試圖喚回墾丁昔日榮光。這群熱血青春族不只為聽團而來，他們的消費力與社群影響力，成為墾丁國旅觀光翻身的關鍵基礎。

具消費力與社群影響力

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，從搶購周邊商品到打卡美食市集，年輕世代展現截然不同的旅遊樣貌。讓外界開始期待，這群年輕人能否帶領墾丁走出疫情陰霾，重回觀光勝地的巔峰。

台灣祭熱血青春族，為墾丁注入新生命力。（記者蔡宗憲攝）

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