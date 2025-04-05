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    貢寮澳底仁和宮元辰殿門匾 落款「中國北京」將去除

    貢寮澳底仁和宮元辰殿門匾有「中國北京白雲觀分殿」落款，引發民眾質疑。（記者盧賢秀攝）

    貢寮澳底仁和宮元辰殿門匾有「中國北京白雲觀分殿」落款，引發民眾質疑。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/05 05:30

    〔記者盧賢秀、董冠怡／新北報導〕位於新北市貢寮區澳底的仁和宮已有一七○多年歷史，民眾發現一樓元辰殿門匾上竟有「中國北京白雲觀分殿」字樣，質疑被中國宗教滲透？仁和宮主委吳坤風表示，元辰殿奉祀的斗姥元君確實是卅多年前從北京白雲觀分靈而來，但不知當年落款的緣由，卅多年來也未曾到中國交流，「早就斷絕關係了」，管委會決議去除「中國北京」等敏感字樣。

    斗姥元君30多年前北京白雲觀分靈

    新北市政府民政局表示，基於憲法保障人民有宗教信仰自由，仁和宮沿革記載，該殿的神明確實是從中國寺廟分靈來台，對於落款部分予以尊重。

    位在濱海公路旁的澳底仁和宮，供奉媽祖，是貢寮地區的信仰中心。當年台電興建核四廠時，居民多次擲筊請示媽祖核四會不會建、會不會發電？但一直沒有結果，廟方人員請乩童「起乩」請示，結果媽祖降旨「核四會建，但不會運轉」，事後應驗，令人稱奇。

    民眾質疑中國宗教滲透

    不過最近民眾發現，仁和宮右側三層樓的綜合大樓，在一樓元辰殿門匾上落款寫著「中國北京白雲觀分殿」，十分罕見，還有人質疑難道中國利用宗教滲透。

    廟方︰不知緣由 斷絕關係

    仁和宮主委吳坤風說，元辰殿（又稱太歲殿）奉祀斗姥元君，一九九二年從中國北京白雲觀分靈到仁和宮奉祀，已經卅多年了，當年長輩為何會在綜合大樓外觀及元辰殿口寫下「中國北京白雲觀分殿」等字樣，管委會人員也不知道，也沒有相關的記載。這卅多年來仁和宮也沒有到中國從事宗教交流，就像「斷絕關係」一樣，沒有往來。

    陳姓委員表示，他在澳底出生，也在澳底成長，到現在都不知道元辰殿門口有「中國北京白雲觀分殿」的落款。

    吳坤風說，這幾年兩岸的情勢比較敏感，管委會也覺得「中國北京白雲觀分殿」的落款不妥，已經開會決定，在今年農曆三月媽祖聖誕活動過後，在農曆四月整修廟宇時，去除「中國北京」等字樣。

    吳坤風強調，宮廟沒有政治立場，什麼人（政治人物）來都會招待，也不曾到中國宗教交流。

    新北貢寮區澳底的仁和宮有一百七十多年歷史。 （記者盧賢秀攝）

    新北貢寮區澳底的仁和宮有一百七十多年歷史。 （記者盧賢秀攝）

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