宜蘭綠博體驗課程 報名秒殺卻沒人到

宜蘭綠博推出上千場免費環境教育體驗課程，包括水下生命觀察等活動。（宜蘭綠博提供）

2025/04/05 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會推出上千場免費環境教育體驗課程，報名踴躍；但首場活動竟出現「報名秒殺、○人到場」窘境，讓主辦方相當失望，發文直呼「我們的公民教育怎麼了？」引發熱議；經發酵喚醒遊客重視，清明連假前二天各逾一萬人次入園，課程報到率破八成，讓環教講師相當欣慰。

宜蘭綠博上月廿九日在蘇澳武荖坑風景區開展，為期四十四天，有上千場的體驗活動，包括有機質土蔬花植栽、寵物領養代替購買、水下生命觀察、海洋拼圖DIY及海味春捲冰淇淋等都相當熱門；不過，去年跟今年都發生有課程預約額滿，卻無人到場現象。

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主辦方發文︰公民教育怎麼了？

主辦單位蘭陽農業發展基金會表示，綠博資源有限，每場體驗、每份教材，都是策展方和講師用心規劃，為確保參加者都能充分享有課程資源，已實施新制，若有三次未報到紀錄，系統將自動取消其餘已報名課程，並喪失今年度報名資格。

喚起重視 連假報到率破8成

基金會指出，當初揭露課程報到情況，是要喚起大家對公民教育的重視，未料引發廣大回響，也湧入大量支持留言，感謝民眾一起找回公民教育，清明四天連假的前二日各湧入逾一萬人次，課程報到率破八成。

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