中國茶成出口對手 民代籲勿再倚中

南投縣議員建議縣府規劃「外交柑仔店計畫」，徵求有意願進駐國外的南投青年，駐點行銷茶葉等農特產品。（南投縣文化局提供）

2025/04/05 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕隨著國際局勢變化，台灣國際貿易出口國家排名也發生改變，南投縣議員陳玉鈴在議會臨時提案指出，南投縣農產品過去較倚賴中國市場，但隨著中國內需生產力崛起，現已是台灣茶出口的競爭對手，若想賣茶給競爭對手恐事倍功半，建議縣府應轉移重心，放眼廣闊多元的世界市場，規劃「南投縣外交柑仔店計畫」，加強將茶葉等農產品行銷至其他國家。

陳玉鈴表示，根據財政部關務署統計，去年國內農產品整體出口量最高國家為美國占十八％，其次為中國、第三為日本，其中與南投息息相關的發酵茶及未發酵茶類別，出口量則為美國估三十％、中國十五八％、日本居後。

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南投議員建議規劃外交柑仔店

陳玉鈴指出，南投是產茶大縣，過去較倚賴中國大陸市場，但隨著中國內需生產力崛起，現已是台灣茶出口的競爭對手，根據日本海關統計，去年十一月份日本進口茶無論是綠茶或烏龍茶，中國都居第一位，且在數量上遠勝過第二位的台灣。

陳玉鈴說，因此縣府應改變行銷重心，耕耘對台灣農產品買單的國家，開辦跨國實體店面，規劃「南投縣外交柑仔店計畫」，以美、日等國家為駐點目標，徵求有意願進駐國外歷練的南投青年，前往學習經營跨國農業貿易事務，再輔導農民走進世界市場，厚植南投產業，提升南投農產品國際知名度及銷售競爭力，以取代現行由首長率團出國賣貨的交流活動，將貿易模式導向生產者直接對消費者，相信更能符合市場需求。

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