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    首頁　>　生活

    月均受理300件 雲林詐騙案較去年少

    2025/04/05 05:30

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣警局統計，今年前三個月每月平均受理詐騙案達三百件，至今已破獲三十四件詐騙案、逮捕五十九名嫌犯，雲林縣警察局長李建民指出，相較於去年，今年詐騙案有下降趨勢。

    今年已破34案 逮捕嫌犯59名

    李建民指出，雲林縣警局去年起就將打詐做為重點目標，去年全縣共發生二千八百五十八件詐欺案件，破獲一千八百五十八件，破獲率達六五％，一共查獲拘捕詐欺嫌犯四四九人，擴大溯源偵破七十七團，查扣不法利得一億一千九百多萬元，今年前三個月查扣涉案車輛七輛及泰達幣八百三十七顆，不法所得約一千五百五十九萬元，數據顯示，詐欺案件有下降趨勢。

    李建民表示，日前雲林警方接獲民眾透過「友善通報網」通報，發現疑似車手出沒，立即報請雲林地檢署偵辦，並由虎尾分局埋伏查緝，成功於虎尾鎮兩處地點查獲車手陳姓及黃姓男子，現場查扣新台幣七十九萬元現金、偽造身分證、車手工作證、收據與手機等證物，兩名嫌犯涉嫌詐欺與違反洗錢防制法，全案已移送雲林地檢署偵辦，並經法院聲押獲准。

    李建民表示，雲林縣今年執行全國打詐專案，獲得乙組第一名。縣警局更與中華民國羽球協會聯合舉辦「雲警青春羽飛揚」羽球聯誼賽，活動包括警友會理事長吳政憲、羽協中部辦公室主任張中怡、鈺齊董事長林文智、志豪鍋鑪董事長張松竹等人與會，羽球比賽進入前四強分別為僑真國小A隊、僑真國小B隊、文昌國小A隊、文昌國小B隊，將於警察節舉辦準決賽及決賽，並藉由比賽期間加強防詐宣導。

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