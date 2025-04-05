為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    去年兒少性影像侵害 天天上演

    衛福部「性影像處理中心」統計，受害者集中在13至34歲之間，其中13至17歲有342人，占32.9% 。（取自衛福部性影像處理中心）

    衛福部「性影像處理中心」統計，受害者集中在13至34歲之間，其中13至17歲有342人，占32.9% 。（取自衛福部性影像處理中心）

    2025/04/05 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕兒童節連續假期，除了歡笑與祝福，也要留意孩子們面臨的數位風險，根據衛福部統計，去年通報三六四件兒少性影像受害事件，平均下來，幾乎每天就有一名兒少淪為偷拍、散布性影像的受害者，年齡以十三至十七歲最多，占比高達卅二．九％，連未滿十二歲的兒童也有廿二人受害。

    衛福部統計 35％受害者是兒少

    衛福部「性影像處理中心」統計，二○二四年性影像處理中心共受理一九二八件申訴案件，受害人數達一○四○人，其中兒少就有三六四人、占卅五％。從年齡層來看，受害者集中在十三至卅四歲之間，其中十三至十七歲有三四二人、占卅二．九％，其次為十八至廿四歲，占卅二．三％。

    不僅受害者年齡偏低，調查也發現，在受害人與加害者的關係中，「網友（包含認識或不認識）」為主要來源，占比高達六十二．九％，反映出孩子們在使用交友軟體或即時通訊平台時，其實正處在一個相對脆弱、容易受騙的處境。

    衛福部保護司司長張秀鴛表示，政府已推動影像移除、下架及主動監測，但最有效的方式仍是「不要拍照」。她提醒，一旦性影像上傳，全面移除極為困難，目前多以下架、追查為主，真正關鍵仍在前端預防。

    張秀鴛說，隨著3C產品普及、親子互動減少，孩子更容易在交友軟體或遊戲平台落入陷阱。性影像來源除了自拍，也可能來自偷拍，補習班、安親班、公共廁所等都是高風險區，場所負責人應定期巡查、加強反偷拍設施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播