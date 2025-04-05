去年兒少性影像侵害 天天上演

衛福部「性影像處理中心」統計，受害者集中在13至34歲之間，其中13至17歲有342人，占32.9% 。（取自衛福部性影像處理中心）

2025/04/05 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕兒童節連續假期，除了歡笑與祝福，也要留意孩子們面臨的數位風險，根據衛福部統計，去年通報三六四件兒少性影像受害事件，平均下來，幾乎每天就有一名兒少淪為偷拍、散布性影像的受害者，年齡以十三至十七歲最多，占比高達卅二．九％，連未滿十二歲的兒童也有廿二人受害。

衛福部統計 35％受害者是兒少

衛福部「性影像處理中心」統計，二○二四年性影像處理中心共受理一九二八件申訴案件，受害人數達一○四○人，其中兒少就有三六四人、占卅五％。從年齡層來看，受害者集中在十三至卅四歲之間，其中十三至十七歲有三四二人、占卅二．九％，其次為十八至廿四歲，占卅二．三％。

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不僅受害者年齡偏低，調查也發現，在受害人與加害者的關係中，「網友（包含認識或不認識）」為主要來源，占比高達六十二．九％，反映出孩子們在使用交友軟體或即時通訊平台時，其實正處在一個相對脆弱、容易受騙的處境。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，政府已推動影像移除、下架及主動監測，但最有效的方式仍是「不要拍照」。她提醒，一旦性影像上傳，全面移除極為困難，目前多以下架、追查為主，真正關鍵仍在前端預防。

張秀鴛說，隨著3C產品普及、親子互動減少，孩子更容易在交友軟體或遊戲平台落入陷阱。性影像來源除了自拍，也可能來自偷拍，補習班、安親班、公共廁所等都是高風險區，場所負責人應定期巡查、加強反偷拍設施。

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