用AI診大腦 北榮臨床已應用

陽明交大醫學系系主任、北榮醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑，2019年起投入「大腦退化預測技術」研發，透過AI辨識肉眼無法識別的腦影像，提升診斷的客觀性與準確性。（陽明交大提供）

2025/04/05 05:30

辨識肉眼無法識別的腦影像 提升診斷準確性

〔記者林曉雲／台北報導〕陽明交通大學與台北榮總投入腦影像與AI研究，成功開發出領先全球的「腦影像分析技術」，能成功定位精神疾病患者在不同年齡與病程階段的腦部退化情形，讓疾病診斷進入全新時代。

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陽明交大攜手北榮開發

新技術獲國際殊榮

精神疾病診斷長期依賴問診與病史，缺乏客觀量化判斷標準。陽明交大醫學系系主任、北榮醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑表示，他自二○一九年起投入研發，技術核心是一套能精確定量腦部各區退化情形的方法，根據研發團隊對大腦老化與疾病進展過程的長期觀察，建立起涵蓋一三八個大腦灰白質區域的退化軌跡模型，該模型可依據患者的年齡與病程，預測特定腦區的退化趨勢，進而鎖定最關鍵的異常腦區，讓診斷更有依據、治療更具針對性，克服「過去技術對判讀腦影像，無法確定因果關係，也無法呈現病程進展中關聯性」的限制。

該技術已實際應用於北榮的臨床服務中，包括思覺失調症、躁鬱症與重度憂鬱症的研究與臨床評估。研究結果顯示，思覺失調症患者在發病後廿二年間，大腦體積顯著萎縮，皮質厚度異常則多出現在疾病早期，尤以額葉、顳葉與島葉的灰質退化最明顯；躁鬱症與憂鬱症患者也分別在前額葉下側與前扣帶迴出現特異性異常，這些發現有助於後續施行經顱磁刺激或深層腦刺激治療時，更加精準鎖定治療標的。

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