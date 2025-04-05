川普預告課藥品稅 藥師公會示警：恐出現缺藥潮

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜昨指出，台灣以進口藥為主，短期內衝擊有限，但在全球供應鏈緊繃、藥品利潤遭壓縮的情況下，台灣可能成為「第一個被犧牲的市場」。（資料照，記者邱芷柔攝）

2025/04/05 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國總統川普放話，下一波關稅大刀擬落在藥品上，引發全球醫藥業界震撼。中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜指出，台灣以進口藥為主，短期內衝擊有限，但在全球供應鏈緊繃、藥品利潤遭壓縮情況下，台灣可能成為「第一個被犧牲的市場」，政府應加速推動學名藥使用，並提早為原廠藥備貨，「現在不做，缺藥只是時間問題」。

籲加速推動學名藥使用

、提早為原廠藥備貨

黃金舜指出，國內使用的藥品中有七十五％是進口藥，像是癌症用藥、疫苗、抗生素等多從美國進口，雖然川普的關稅主要是針對「進口到美國」的藥品，對「進口到台灣」的藥品影響有限，但真正的隱憂在後面。

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黃金舜說，美國製造藥品仍依賴進口原料，若全球供應鏈被關稅影響，恐怕不只是價格問題，而是直接影響藥品產能，「本來一個月可以生產十萬顆，搞不好只剩六萬顆」，台灣市場規模小，加上健保長期壓低藥價導致利潤低，一旦藥廠必須取捨，勢必優先供貨給高利潤市場，台灣就會第一個被犧牲。

台灣藥品出口的量不算大，但在特定學名藥市場仍有一席之地，黃金舜表示，若按藥品分類來看，出口原料藥主要集中在六大類，包括治療骨質疏鬆與銀屑病的維生素D衍生物、針對腸炎的抗炎藥Balsalazide、鎮咳藥Benzonatate、少量心血管用藥、皮膚病用藥，及大量供應美國學名藥市場的高品質成分（Generic APIs）等。

面對未來的不確定性，黃金舜呼籲，藥品韌性不能只是口號，現在就該積極做兩件事，一是大力提升學名藥使用率，改變民眾對學名藥的刻板印象；二是針對高價原廠藥及早建立安全庫存，為可能來臨的藥品荒預做準備。

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