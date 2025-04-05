工程師開發AI代理人 夠潮不怕洩個資

黃崇校團隊開發的AI工具「Mei私人助理」集結各種AI功能，可直接將帳單拍照，上傳Line帳號，Mei就透過辨識直接記帳，後續還能輸出每月帳冊，資料則存在使用者手機端，不上傳雲端。 （圖取自Mei臉書社團）

2025/04/05 05:30

代理人就如第三方帳號

〔記者吳柏軒／台北報導〕ChatGPT問世以來，AI（人工智慧）應用持續擴增且愈發強大，但隨著民眾使用，更多機敏資料恐被上傳，個人資料與隱私洩密問題備受關注，五十五歲工程師黃崇校與團隊研發AI代理人工具，將諸多大型語言模型、繪圖AI等集結，整合成「Mei私人助理」，可如同網路VPN跳板一樣，避免個人資訊被AI工具讀取，降低洩密風險。

各國面對AI工具，即便應用廣泛，仍保有機敏資料保護意識，如中國開發出耗費資源較少的DeepSeek，其他國家也禁止在公務機關使用；雖然ChatGPT應用強大，行政院也公告禁止用在機密文書上，AI在使用與保密之間的問題亟待解決。

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黃崇校表示，因為使用各種AI模型，往往需登入帳號，輸入個人資料等，若使用者想用AI的強大功能又想保密，其實可以透過「AI代理人」形式，由第三方來整合各種知名的語言模型工具，包含ChatGPT、Perplexity、Bing AI、Flux AI等聊天或繪圖工具，該代理人就宛如第三方帳號，可以幫使用者發送提問，而不會洩漏使用者的個資給AI，就如同網路VPN（虛擬私人網路）可一定限度內保護網路使用者的隱私。

目前正在美國工作的黃崇校說，與團隊攜手在去年底開發AI工具「Mei」，結合聊天機器人、AI繪圖、記帳、翻譯等多功能，背後靠的就是連結整合現有多個AI工具，實現私人助理功能，也添加其他功能，如拍食物照可計算卡路里、提供穿搭建議、每月記帳等服務。

使用者可控制資料存取

使用者透過Mei向AI發送提問，AI僅知道是「Mei」在發問，而無法對應到個人身上，而Mei資料儲存在用戶端，並未上傳，使用者可自行掌握資料存取控制。

團隊成員全部是台灣人

目前Mei透過LINE帳號連結，黃崇校統計已有近一萬三千人使用，團隊成員皆是台灣人，他強調：「軟體開發台灣人也不差！」不會輸中國或印度。

黃崇校將Mei的AI設定為「台灣人」，全部採繁體中文、未來也想添加台語翻譯及應用，並持續投入台灣地理、文化等資料訓練，鎖定台灣人需求，要讓Mei更加好用。

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