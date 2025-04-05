公車急煞害乘客摔傷 議員籲推AI自駕

2025/04/05 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市擁有便利的公車交通路網，是許多市民日常生活重要交通工具，不過近年來，卻頻傳駕駛急煞車、猛起步導致乘客受傷狀況。台北市議員曾獻瑩指出，調閱一九九九陳情資料，去年就有一○四三件急煞相關申訴，平均每天近三件，當中更有一二九件紀錄乘客因急煞而受傷，相當每三天就有一位市民在公車摔傷，建議市府應加速推動AI技術的實際應用，積極發展自駕公車。

去年申訴案逾千件 129人傷

交通局表示，民眾摔傷案件以「避險煞車」樣態最多，其他多為駕駛行為導致，非車型因素；此外，公車公會今年成立「公車學院」已於三月卅一日開訓，將針對摔夾傷案件防治培訓。針對自駕公車，二○二○年交通局曾於信義路公車專用道試辦，受限疫情等因素，隔年中止計畫，近年並無業者主動提案試辦；交通局對此持開放態度，未來技術若成熟、法規完善，願協助提供封閉或半封閉場域測試。

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曾獻瑩表示，倘若摔倒的是年長者，後續恢復與照料可能成為家庭負擔，令人憂心，而造成問題原因之一就是公車駕駛人力長期不足，司機為避免脫班以及完成每日載運趟數目標，經常在停車、發車時產生明顯頓挫，影響乘客安全，去年北市十五家公車業者缺額共一四八九人，約占所需駕駛總數的廿七％，其中多家客運公司缺口超過百人。

他認為，市府應加速推動AI技術實際應用，積極發展有安全員在車上輔助的自駕公車，不僅紓緩缺工壓力，也可以降低人為駕駛帶來的急煞與不穩。

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