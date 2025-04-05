噪音、冷氣機震動、髒亂 惹民怨

2025/04/05 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市商業處將於四月十四日晚間於光能區民活動中心舉行社區參與公聽會，針對南西心中山及赤峰商圈住商混合對生活品質影響問題，廣泛聆聽各方意見。在地商家昨表示，依照現況，居民比較有疑慮的部分包括，客人聚集噪音、冷氣機震動、髒亂、人流，提出一些解決方案，看大家有沒有共識、有無尚未注意到的，利用公聽會討論。

商家說，有關使用明火問題，現在基本上朝向改成用電，比較不會有消防安全顧慮。商家強調，此次商業處主辦的公聽會完全不涉及後續都市計畫或其他議題，先將現有狀況提出來討論解決，後面才能繼續達到好的共識。

請繼續往下閱讀...

民進黨議員林亮君議員表示，赤峰街、南西心中山商圈近年成為台灣年輕人最喜歡逛的地方，前年也曾登上全球四十大最酷街區之一，是台灣唯一上榜的街區。

林亮君認為，從柯文哲到蔣萬安，都將捷運線形公園及其周邊發展作為重點政策，期待透過公聽會彼此理解並找出共識，創造居民、店家與觀光客三方共好的局面，更希望市政府能扮演好協調溝通、擬定配套方案的重要角色，讓商圈帶動地方發展並兼顧居住品質。

國民黨議員柳采葳表示，希望店家跟住戶彼此了解訴求，有共識之後才能納管。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法