南西、赤峰商圈住商爭議 4/14辦公聽會

南西心中山商圈及赤峰街商圈假日有許多逛街民眾。圖為南京西路25巷。（記者林承鴻攝）

2025/04/05 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市南西心中山商圈及赤峰商圈百間店家去年年中遭檢舉違反《台北市土地使用分區管理自治條例》，市府要求新設商家及使用明火者應辦理社區參與，建立地區共識，以降低住商混合對居住生活品質影響，商業處將於四月十四日晚間於光能區民活動中心舉行二場次社區參與公聽會廣泛聆聽各方意見。

大同區光能區民中心辦2場次

據了解，上月大同區市長與里長有約座談上，在地光能里里長陳靜筠說，十四日的公聽會有一四○○多個住戶要到現場發表意見，討論如何讓大同區有更好的發展，希望讓當地居民與商家和諧相處，不要有衝突。市長蔣萬安說，一定會照顧地方住戶，重視居民聲音，同時希望優質商圈能吸引觀光客前來。

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都發局：協助商家與住戶溝通

台北市都市發展局長簡瑟芳於座談上表示，目前透過納管程序要求店家跟居民要有良好的互動及約束，解決當地住戶疑慮，下一階段再來透過土地使用分區管制做合法變更，都發局會到場聆聽住戶意見，協助商家跟住戶互相溝通，讓大家共榮共存。

台北市商業處表示，赤峰商圈永續發展協會及心中山巷弄好生活商圈發展協會已提交申請辦理社區參與使用計畫書，其中於大同區光能里範圍內參與兩商圈發展協會連署商家共計七十八家。

商業處同時於大同區公所公布欄及光能里辦公處布告欄張貼公告周知，並以郵寄方式通知申請店家基地周界十五公尺距離範圍內之承租戶、設籍居民及土地、建築物所有權人，符合本案社區參與人資格者，可於四月十四日十八時或廿時至公聽會地點光能區民活動中心參與公聽會討論，提出建議，以利商業處廣泛蒐集意見，讓商圈店家與在地居民和諧共存。

至於都市計畫或土地使用分區變更，台北市都發局表示，預計於今年底啟動全市都市計畫通盤檢討法定程序作業，若地方欲放寬商業使用並取得共識，屆時將一併納入考量。

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