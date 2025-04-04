新北學童發防身警報器 9月起試辦

新北市規劃114學年度小規模試辦小學生配發防身警報器，圖為學童放學畫面。 （記者董冠怡攝）

2025/04/04 05:30

吊掛形式為主 一學期後蒐集意見 再研議是否擴大實施

記者董冠怡／專題報導

今天是兒童節，兒少保護是各界重視的議題，台北市早在二○一七年就配發「防身警報器」給國小低年級學童，隔年再擴大至中、高年級，新北市多位議員呼籲市府趕快跟進，強化對兒少的保護力；市長侯友宜去年十一月承諾通盤檢討，教育局已規劃從九月起的一一四學年度，在部分小學先試辦一學期，發放「防身警報器」給部分小學生，蒐集數據、各界意見後再滾動修正，研礒擴大實施的可行性。

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實驗2校普發 對照2校給口哨

新北市府今年初召開諮詢會議，認為「防身警報器」有助提升學童的人身安全，但尚無完整、普發成果的具體數據，建議先在部分小學試辦來評估成效；試辦計畫區分實驗組、對照組，選擇兩校使用防身警報器、另外兩校使用口哨，在低、中、高年級各抽二至四班試辦，參考台北市的實施經驗，以吊掛在書包、腕帶、鑰匙圈或垂掛形式為主。

對此，市議員蔡淑君表示，學童遭遇的緊急狀況百百種，不見得每次都有機會大聲呼救或吹哨子求救，用手拉的「防身警報器」增加一種安全保障，雖然尚無充分的數據支持，但大家應該慶幸沒有派上用場，畢竟不怕一萬、只怕萬一。

議員︰增保障 可當兒童節禮物

市議員翁震州指出，意外發生時，路人無法當場判斷孩童與對方究竟認識與否、有無需要被救援，擔心太熱心反倒惹麻煩，但動手拉的警報器，高分貝的聲響可成為旁人伸援的依據，兒童節與其給孩子不喜歡或不適用的玩具，不如贈送有助於自身安全的實用性禮物，並教導正確使用方法。

教育局表示，今年九月先試辦一學期後，再對學童進行問卷調查、蒐集家長與教師建議，研議是否擴大推廣，也鼓勵家長自行購買口哨等簡易警示工具、善用「幸福保衛站」的服務商家據點，並持續開發「新北校園通APP」，考量增設緊急警報模組，多元宣導強化學童的自我防護。

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