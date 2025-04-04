（宜蘭）清水地熱、武荖坑 停車場爆滿

宜蘭知名清水地熱連假首日擠滿遊客，入園體驗提竹簍煮食樂趣，上午11點停車場就啟動總量管制。（宜蘭縣府提供）

2025/04/04 05:30

〔記者王峻祺、董冠怡／綜合報導〕昨天是清明節連假的首日，宜蘭縣各風景區都湧現人潮、車潮，清水地熱及蘇澳武荖坑風景區在上午十一點就啟動停車場總量管制，採一出一進管控；旅宿業者表示，昨天、今天的訂房率約七成，比往年差了一點，推估是受到出國、連假後學生考試等影響，也有訂房平台祭出「晚鳥價」，稍微拉抬訂房率。

清水地熱風景區昨天上午擠滿遊客，體驗用竹簍在溫泉煮食的樂趣，十一點實施停車場總量管制，排隊等候入場的車輛綿延長達二公里；正在舉辦宜蘭綠色博覽會的武荖坑風景區，也吸引大小朋友走訪，停車場爆滿；宜蘭傳藝園區推出十二歲以下兒童在連假期間免費入園，加上以親子冒險為主題，並邀請異國美食、文創手作品牌進駐，也迎來很多遊客。

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連假前2天 宜蘭訂房約7成

宜蘭縣旅館公會理事長王文新說，縣內旅館訂房率在昨天、今天有七成多，五日降到五成左右，比往年差了一些；宜蘭民宿協會理事長林文正指出，民宿的訂房率在連假的前二天約六成，第三天僅約三成，都比往年差，可能受到出國旅遊潮的影響，國旅今年比較慘淡。

另外，今天是兒童節也是少為人知的「台灣貓節」，新北市瑞芳區知名的猴硐貓村，目前共有一五八隻街貓，二○二一年成立「貓公所」提供喵星人醫療救援服務，並設置認養小棧；動物保護防疫處長楊淑方昨表示，連假規劃「與貓咪的老派約會」活動，完成三項指定任務就有機會獲得限量的認養宣傳明信片、貓咪鳳梨酥、認養大禮包等，詳情到「猴硐貓公所」臉書粉專查詢。

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