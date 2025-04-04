五峰白蘭部落 奇石傳述愛情故事

不少巨石下有讓獵人棲身的洞穴。（記者黃美珠攝）

2025/04/04 05:30

「盼君女石」相傳是愛的悲劇化成石像 「分肉石」轉化成共存共享代表

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣五峰鄉白蘭部落石頭生態步道，位在五峰天際線下方，沿途奇石嶙峋顆顆傳奇！其中「盼君女石」相傳是愛而不得的悲劇化像；「分肉石」本是磨刀霍霍的磨刀石卻轉化成共存共享代表；至於獵人夜間暫棲的岩洞，則讓人看到合作便能創造適者生存的智慧。

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石頭生態步道 蘊含泰雅人文故事

白蘭部落永續發展協會理事長許安霖說，石頭生態步道就在白蘭部落，遍地的硬石雖無法耕作，卻兼具當地部落遷徙、探親、狩獵和採集功能，更蘊含豐富的泰雅歷史人文故事和自然生態。

海拔1200公尺 雲霧繚繞猶如仙鄉

在雪霸國家公園管理處補助下，部落用類似社造的概念，就地取材鋪設成步道，且開放供人尋幽訪勝。海拔高度約一千兩百公尺，經常雲霧繚繞，猶如進入仙鄉。而一公里長的環狀步道兩端入口處相距僅約一百五十公尺，花一小時就可完成環狀縱走，路徑不難走卻深具挑戰性，沿途的奇岩故事傳奇又有部落族人的生活智慧，深具觀光魅力。

其中最受矚目的「盼君女石」就有個淒美愛情的傳說。因為在禁止近親通婚的泰雅族內，相傳曾有對表兄妹違反這項禁忌，後來私奔藏在石頭生態步道附近，男人在一次出外狩獵時被抓回，女人不知情，苦守等待情人到老仍不可得，終而化成了石像。

不少巨石下 有讓獵人棲身洞穴

至於「分享石」或稱「分肉石」的大石，外型貌似石桌，既是泰雅獵人上山前磨刀石的所在，也是所有獵人們返回後在此分享獵物給所有族人的「分肉石」，就連家無壯丁可上山打獵的弱勢家庭也能分得。而步道沿線不少巨石下有讓獵人棲身的洞穴，許安霖說，獵人們在此屈膝而坐或避雨、或過夜，除可取暖，休息時還可互相警戒洞外的野獸。

步道沿線不少巨石下有讓獵人棲身的洞穴。（記者黃美珠攝）

「分肉石」不僅是磨刀石，也是分享獵物所在。（記者黃美珠攝）

白蘭部落石頭生態步道奇石嶙峋，帶有愛情悲劇傳奇的「盼君女石」酷似1名老婦側顏。（記者黃美珠攝）

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