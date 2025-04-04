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    桃園馬村馬幼藝所 戲劇作品展導覽

    台南市劇團「天天工作社」，兒童節期間在馬幼藝所劇團帶領大小朋友認識劇團作品《我是天生的農夫》幕後花絮故事。（劇團天天工作社提供）

    台南市劇團「天天工作社」，兒童節期間在馬幼藝所劇團帶領大小朋友認識劇團作品《我是天生的農夫》幕後花絮故事。（劇團天天工作社提供）

    2025/04/04 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市馬祖新村（簡稱馬村）眷村文創園區舉辦兒童節限定活動，馬幼藝所在清明連假每天下午二點、三點半，由台南市「天天工作社」劇團，提供親子戲劇作品《我是天生的農夫》靜態展覽導覽活動，劇中結合原創歌曲傳唱，以溫馨風格述說農村美好，將帶領大小朋友認識作品幕後花絮。

    天天工作社今年元月進駐馬幼藝所，《我是天生的農夫》二○二○年首演，至今巡迴全國十八所偏鄉小學，靜態展覽至四月廿七日，包括演出舞台、道具、歷年演出活動紀錄看板。

    團長劉淑娟出生於台南市歸仁區，她表示，曾訪問當地農夫種豆芽菜經驗，農夫自豪地說他隨便種也長很好，劇團藉由導覽跟孩子分享以「樂觀自信」的精神，鼓勵堅持築夢。

    馬村專案人員張妃雅說，明、後天上午十一點至下午五點半「小老闆市集」，每天十攤，讓小朋友當攤主，自行決定賣什麼東西、賣多少價錢，學習交易概念，體驗叫賣樂趣。

    中壢光影館則於連假期間推出兒童電影週，可觀賞《相撲小戰士》、《外星汪汪隊》等動畫電影；四月三至十三日，民眾在馬村園區任一進駐店家消費滿三五○元，可憑兒童貼紙至「桃印文創」選品店抽獎。

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