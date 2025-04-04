《歷史建築》陽明山美軍宿舍 未修復竟成停車場

陽明山上「山仔后前美軍宿舍」登錄為歷史建物，議員質疑，愛富二街一號（F100）歷史建物未依核定計畫及預定期程完成修復，目前竟作為停車場使用。 （北市議員王欣儀提供）

2025/04/04 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕位於台北市陽明山上的「山仔后前美軍宿舍」被北市登錄為歷史建築，不過台北市議員王欣儀指出，該地建物殘破，管理單位未善盡管理，愛富二街一號（F100）歷史建物甚至未依核定計畫及預定期程完成修復，目前竟作為停車場使用，明顯不符管理原則。文化局回應，已限期四月十五日前改善，並提醒所有權人及管理機關台灣銀行善盡督導，慎選承租者。

文化局三月廿五日前往「山仔后前美軍宿舍」進行會勘，委員們除點出建物有廢棄物堆置、落葉堆積等未善盡管理事項外，更點出位於愛富二街一號（F100）建物修復工程延宕多年，目前尚未取得使用許可，且作為停車場不符法規。

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議員質疑未究責開罰

王欣儀質疑，該址修復進度落後，未依期程執行，是否文化局認為僅以「未取得使用許可」一句帶過即可？使用單位及管理機關究竟有無違反相關規定？文化局是否已追究相關責任，或有具體處置措施？既然文化局已查核現址「做為停車使用不符合規定」，是否已進行開罰或開立限期改善通知？

她說，會勘結論僅表示「請台灣銀行督導使用單位，依核定之修復設計書圖與因應計畫積極執行」，卻未見明確期限或追蹤機制，文化局如無具體期程要求，將使修復進度無限拖延、違規使用狀態繼續發生，貽害文化資產保存，不容消極對待。

文化局︰要求4/15前改善

文化局回應，「山仔后前美軍宿舍」所有權及管理機關皆為台灣銀行，共十七戶，由台銀自管或出租給不同管理單位使用。二○二二年核准愛富二街一號（F100）歷史建築修復及再利用計畫及因應計畫，依計畫應於二○二三年完工，當年已請台銀說明並提出最新預定執行進度及工程期程；而後該址承租者中環育樂城股份有限公司，去年五月提出變更設計，但審查未通過。

針對停車場使用，文化局已告知歷史建築未取得使用許可前不得作為停車使用，並限期四月十五日前改善，也再次提醒台銀積極督導承租單位，並慎選承租者。依據文資法規定，公有文化資產由所有人或管理機關（構）編列預算，辦理保存、修復及管理維護，該建物經調查如因管理不當涉及毀損歷史建物，文化局將依文資法第一○六條第一項第七款，裁處卅萬至二○○萬元罰鍰。

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