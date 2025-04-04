《台北》兒童節嗨翻 免費玩動物園、搭貓纜

清明節連假首日，兒童新樂園湧入人潮。 （記者林承鴻攝）

2025/04/04 05:30

小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園、捷運也有小朋友專屬優惠

〔記者甘孟霖、林承鴻／台北報導〕今天是兒童節，大小朋友最喜愛的台北市立動物園推出優惠，國小兒童持「二○二五兒童月探索摺頁」可享兒童及陪同家長一名免費入園；台北市立天文館也祭優惠，十二歲以下兒童可免費搭乘天文館「宇宙探險」，連假期間還可看免費動畫短片、小禮物可拿。連假期間，兒童新樂園也推優惠，國小兒童持探索摺頁或證件，享孩童及一位陪同家長免費入園；台北捷運、貓空纜車與小巨蛋冰上樂園也提供兒童免費搭乘、滑冰優惠。

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台北動物園除兒童節免費入園活動外，也配合台北市兒童月城市解謎任務集章；四月份憑探索摺頁參加每週日上午十一點的「動物行為學院」中「動物覓食超能力」課程，完成有獎問答可換小禮物；連假期間下午三點，還可至非洲動物區，觀察非洲西部低地大猩猩收取兒童節禮物的反應。

天文館極光特展 「宇宙探索」免費搭乘

台北天文館兒童月為孩子們準備一連串免費活動，今年也集合「極光」年度特展，讓民眾不只看展，還能親手製作專屬的極光照片帶回家珍藏。今天入場，十二歲以下小朋友可以免費搭乘天文館最具特色的「宇宙探索」軌道車設施一次；連假期間，天文館宇宙劇場、立體劇場每日上午播放免費動畫短片；此外，憑探索摺頁可至服務台領取小禮物，以及免費參觀展示場一次。

兒童新樂園 今、明營運至晚上九點

台北捷運公司表示，兒童節連假期間，兒童新樂園除四月六日收假日維持晚上六點閉園外，其餘三天皆延長營運至晚上九點；全國國小以下兒童以及陪同家長一人，可憑兒童月探索摺頁，或學生證、健保卡等相關證件享免費入園，遊樂設施則另行收費。此外，臨櫃購買一日樂Fun券一張贈送捷運點數五十點，可折抵現場消費使用，限量一萬點送完為止。

此外，連假期間，兒童搭捷運也免錢，台北市學童持數位學生證、兒童優惠卡或憑證購買兒童票，新北市學童持新北兒童卡，可免費搭乘台北捷運及環狀線；國小以下兒童持兒童月探索摺頁或相關證件，也可至貓纜各車站兌換「免費搭乘券」，當日可不限次數免費搭乘，陪同家長須另行購票。

台北小巨蛋冰上樂園也提供專屬優惠，國小以下兒童憑證件享當日滑冰免費優惠，護具、冰鞋等須另外付費租借購買。

此外，「北流歡樂島」今年首度與「台北兒童月」合作，四月五日、六日打造親子音樂派對，戶外表演空間邀請幼幼台哥哥、姊姊表演，還有音樂劇、馬戲特技等表演。

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