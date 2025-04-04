高雄兒藝節登場 衛武營大玩樂高

喜歡塗鴉的小朋友可以在塗鴉區盡情彩繪。（記者許麗娟攝）

2025/04/04 05:30

6米高衝浪樂高人偶、彩繪塗鴉、表演、市集 清明連假陪親子放電

〔記者許麗娟、洪臣宏／高雄報導〕清明連假期間高雄市政府與台灣樂高合作，在衛武營國家藝術文化中心南廣場打造「樂高雄」兒童藝術節，有六米高巨型衝浪造型小樂、人偶裝置地標，以及玩樂運動區、彩繪區、藝術表演、市集等活動，即日起至六日止要讓小朋友樂翻。

請繼續往下閱讀...

偏鄉600童 樂高拼成創意地景

迎接兒童節，台灣樂高首度在高雄舉辦大型共創工作坊，攜手樂高專業認證大師黃彥智，打造巨型「樂高雄畫」，邀請高雄十二所偏鄉學校的六百名孩子，在八天內完成以九十六塊樂高版圖拼接成高雄創意地景，並於活動中展示。

活動現場除了有六米高巨型衝浪樂高人偶，也設計拼砌牆、玩樂發車及小樂著色等關卡遊戲，搭配周邊的市集、劇團表演、唱跳表演、戶外電影播放、樂高雄遊樂園、玩樂運動區等，要讓小朋友在連假期間能在此盡情放電。

壽山動物園 連假兒童免門票

高雄市長陳其邁昨天也到現場體驗用樂高拼貼牆、組裝賽車，並與小朋友進行賽車比拚；陳其邁說，「樂高雄」可說是歷年來在衛武營最大的活動，結合高雄在地、體驗互動與創意等三大特點，連假期間不僅可來此與「小樂」好好樂一波，壽山動物園也推出十二歲以下兒童免門票，也可到東高雄包括美濃、六龜、佛光山、大樹、旗山等景點走走，保證滿載而歸。

義大遊樂世界 推童樂價99元

此外，高雄義大遊樂世界「童樂派對」昨天起開趴，即日起至四月七日推出童樂價，十二歲以下孩童只要九十九元，大朋友也只要六百九十九元，搭乘指定設施還送懷舊玩具，一早許多家長帶著小朋友、學生排隊入園，周邊的義大皇家酒店、天悅飯店住房率則維持八成。

6米高的巨型衝浪小樂，是高雄兒童藝術節最吸引大小朋友目光的造景。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法