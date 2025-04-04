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    小琉球浪況佳 萬人登島海龜露臉

    小琉球岸際就能看到海龜。（記者陳彥廷攝）

    小琉球岸際就能看到海龜。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/04 05:30

    〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕昨天是清明連假首日，屏東小琉球一甩農曆過年的慘淡，再現萬人登島盛況，旅宿業者迎來久違的春燕，笑得直說︰「春假比春節還熱鬧！」

    據統計，小琉球昨清明連假首日湧入超過一．三萬人，總航次達八十一航次，雖然天氣略微陰冷，仍未減民眾登島旅遊意願。

    小琉球的陳姓導遊說，昨天早上東琉碼頭就出現大量人車潮，人潮一波接一波湧進碼頭候船室，各家船班不斷加開，才把人龍疏運過港，連他到島上都找了六家機車行才終於租到機車，預計今天將持續湧入更多遊客。

    陳姓導遊指出，小琉球旅遊以往連假的常態是第一天就有爆量人潮入島，這類遊客都會連住兩天，若又計上第二天出現的遊客，第二天的島上會最為熱鬧，整個島可能到處都是人，連早餐店都要排隊，且今年清明連假浪況好，相信會吸引更多遊客前來，在岸上看海龜。

    另外，縣內熱門觀光景點霧台山區，車輛會沿著台二十四線前往三地門鄉、霧台鄉旅遊、探訪原鄉部落，由於該路段路幅狹窄、山區易起大霧，加上部分區域施工及停車空間有限，屏縣里港警分局規劃交通疏導措施，呼籲民眾配合。

    小琉球花瓶岩旁的海龜昨天再度前來覓食，遊客不必下水也能盡情觀賞。（記者陳彥廷攝）

    小琉球花瓶岩旁的海龜昨天再度前來覓食，遊客不必下水也能盡情觀賞。（記者陳彥廷攝）

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