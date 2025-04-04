南投罷團出動連署車 方便掃墓鄉親

罷團連署車首次出動，在萬丹山下讓掃墓民眾進行連署，後行李廂蓋當桌子，雖克難但志工鬥志高昂。（南投公民會社提供）

2025/04/04 05:30

後行李廂蓋當桌面 克難填寫資料 疾呼「改變台灣歷史的連假」

〔記者陳鳳麗／南投報導〕參與罷免藍營立委馬文君、游顥行動的「南投公民會社」，昨天首次出動連署車，在名間鄉萬丹山等處，方便掃墓的民眾連署，現場志工克難將後行李廂蓋當桌面，仍吸引不少人停下，其中還有一家五口一起連署，志工到Threads分享，脆友說「這次不是一般連假，而是改變台灣歷史的連假」，志工的努力和罷免連署民眾已在祖先名冊上加分。

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在地青年組成 罷免馬文君、游顥

南投罷免馬文君、游顥行動，除有投一區和投二區罷團負責連署行動和宣講，另有南投在地青年組成的「南投公民會社」，進行空戰和陸戰罷免行動，該會社志工繼製作贈送南投定誠宮罷免茶包、全國隆成宮罷免茶包宣傳外，昨天首次出動罷免連署車，將巡迴各鄉鎮，讓連署車成為機動性連署站，突破申請連署站常被刁難而無法設置的困境。

連署車昨天第一次出任務，鎖定名間鄉多個地點機動停車，第一站在萬丹山下掃墓行經道路邊，志工在連署車後車窗外，掛上「大罷免是公民為台灣寫下的情書」海報，前往萬丹山掃墓的民眾都可看到，吸引不少人停下來連署，連署位置很克難，後行李廂蓋當桌面，連署者在此填寫資料，填寫完畢直接交給志工。

父母領返鄉子女 一家5口響應

「南投公民會社」志工透露，昨天簽署連署的都是罷免投二游顥的民眾，其中最特別的有一家五口，父母和從外地返鄉的子女掃墓，他們說本來就想連署卻不知連署點在哪兒，看到連署車就馬上行動。

志工昨也把照片和訊息分享到Threads，很多脆友按讚並回應，令人難忘的是，有人說「這次不是一般連假，而是改變台灣歷史的連假」，並說志工和連署者的努力，已在祖先名冊上加分。

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